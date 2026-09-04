83-53. España derriba el muro alemán en Berlín a base de triples

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Berlín, 4 sep (EFE).- La selección española debutó este viernes con una contundente victoria ante la anfitriona, Alemania, por 83-53 en la Copa del Mundo de Berlín gracias a un espectacular juego colectivo y con Awa Fam como la mejor jugadora con 25 de valoración.

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena y suman una importante victoria para liderar el Grupo A tras la primera jornada del Mundial. EFE

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