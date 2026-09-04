29-31. El Sporting sufre para tumbar al Bidasoa

Guardar

Vigo, 4 sep (EFE).- El Sporting de Portugal, liderado por Francisco Costa (13 goles) y su hermano Martim (5), será el rival del Barça en la final de la Supercopa Ibérica tras doblegar, con mucho sufrimiento, al Bidasoa (29-31), en un duelo que desniveló a falta de ocho minutos con un parcial 1-4.

El Bidasoa empezó mejor que el campeón portugués. Apoyándose en la gran actuación del argentino Leo Macial en la portería y en un juego muy dinámico en ataque, el equipo irundarra dominó el marcador durante todo el primer tiempo. Ricardo Costa, técnico portugués, paró el choque (8-5, min.14) en busca de soluciones que no llegaron.

PUBLICIDAD

Su equipo, atascado en ataque y sin su habitual intensidad defensiva en el centro del 6.0, sufría para recortar su desventaja. Tuvo un amago de reacción (10-8, min.22), pero Maciel continuó con su recital y el Bidasoa llegó al descanso con cuatro goles de renta (15-11).

La segunda parte, no obstante, ya fue otra historia. El Sporting subió su nivel de intensidad y al Bidasoa se le esfumó su renta en apenas cinco minutos (17-17).

PUBLICIDAD

Alex Mozas pidió tiempo muerto para tranquilizar a sus jugadores, y dos exclusiones seguidas a los hermanos Costa -a Francisco por protestar a los árbitros- oxigenó al Bidasoa, que por entonces ya había sufrido la segunda exclusión de Jakub Sladkowski, uno de sus especialistas defensivos.

El intercambio de golpes mantuvo la igualdad hasta que los verdiblancos, con un frenético ritmo de juego, pegaron un pequeño arreón (25-27, min.52).

Mozas, que había situado al polaco Jakub Skrzyniarz ante el bajón en su rendimiento de Maciel, volvió a parar el partido, pero una exclusión de Mario Nevado, con 27-28, dejó a los vascos sin el premio de la final con el parcial 1-4 del Sporting.

PUBLICIDAD

Ficha técnica:

29.- Bidasoa: Leo Maciel, Xavi Túa (3), Mario Nevado (3), Gorka Nieto (1), Jevtic, Mugica (5) y Xavier González (6) -equipo titular- Jakub Skrzyniarz (ps), Cavero (1), Eneko Furundarena, Esteban Salinas, Miguel Ángel Martín (5), Sladkowski (1), Nico Mindegia (2) y Joao Martin Rodrigues (2).

PUBLICIDAD

31.- Sporting de Portugal: André Kristensen, Edy Silva, Francisco Costa (13,6p), Jan Gurri (1), Salvador Salvador (6), Mamadou Gassama y Diogo Branquinho (1) -equipo titular- Carlos Álvarez (3), Natan Suárez, Thorkelsson (2), Christian Moga, Martim Costa (5), Víctor Romero.

Marcador cada cinco minutos: 4-2, 4-4, 8-5, 10-6, 12-9, 15-11 (descanso); 17-16, 19-19, 21-22, 24-25, 27-29 y 29-31.

Árbitros: Ernesto Ruiz Vergara (comité andaluz) y Andrés Rosendo López (comité gallego). Excluyeron a Sladkowski (2), Mario Nevado, Xavi Túa, Eneko Furundarena y Mugica por parte del Bidasoa, y a Francisco Costa, Martim Costa, Gurri, Gassama y Moga por parte del Sporting.

PUBLICIDAD

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa Ibérica masculina de balonmano disputada en el IFEVI de Vigo ante unos 1.500 espectadores. EFE

dmg/apa