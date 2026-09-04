100-66. El Ilerna Lleida se exhibe ante un flojo Ratiopharm Ulm

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Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), 4 sep (EFE).- El Ilerna Lleida se exhibió en su segundo test de pretemporada después de vencer por 100-66 ante un flojo Ratiopharm Ulm que es habitual en competiciones europeas de alto nivel.

Del 18-19 se pasó al 53-31 en un abrir y cerrar de ojos, aspecto que hizo que los ilerdenses sentenciaran el partido antes de llegar al tiempo de descanso.

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De hecho, los alemanes comenzaron mejor el encuentro, pero los catalanes rápido encontraron su buena versión gracias a los triples de Darius McGhee (26-18).

La situación no varió en el segundo periodo, y unos muy buenos minutos de Zacharie Perrin en la pintura hicieron disparar al Ilerna Lleida antes del descanso para poner un 53-31 que hizo mucho daño a los teutones.

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En la reanudación, el Ratiopharm Ulm estuvo lejos de reaccionar, por lo que el Lleida lo aprovechó para ensanchar la diferencia tras unos buenos minutos del ala-pívot veterano John Shurna (74-45).

Con el partido más que sentenciado, los visitantes trataron de rebajar la diferencia en el luminoso. La mala noticia para los ilerdenses fue la posible lesión del base Dani García, que se hizo daño en un tobillo.

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Finalmente, el Ilerna Lleida venció por 100-66 al Ratiopharm Ulm para seguir con buenas sensaciones en esta pretemporada. EFE

jvs/jl