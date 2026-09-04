Espana agencias

0-0. El Leganés se queda sin gol en el estreno de Morata

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 4 sep (EFE).- La UD Las Palmas y el CD Leganés empataron en Gran Canaria (0-0) el día que debutaba Álvaro Morata en el equipo pepinero, como titular, y fue precisamente el gol lo que le faltó a los visitantes para poner la guinda a un partido que siempre tuvo controlado y en el que dispuso de las mejores ocasiones.

El conjunto madrileño mandó sobre todo en el primer tiempo, adueñándose del balón y buscando casi siempre balones en largo de sus centrales para superar la adelantada zaga rival, con un Morata muy activo, quien ya tuvo la primera llegada en el segundo minuto de juego, en un servicio de Lalo Aguilar, pero había arrancado en fuera de juego; después caería al menos tres veces más en posición ilegal.

PUBLICIDAD

Zico, en el minuto 13, avisó con un remate al larguero en un saque de esquina ensayado de Rubén Peña desde la izquierda, pero más clara aún fue la ocasión de Naím García a la media hora, tras romper en velocidad a Sandro Ramírez y plantarse ante Caro, pero remató desviado con todo a su favor.

Sin balón, y entre el murmullo y los silbidos de su propio público por la falta de ideas, Las Palmas solo se aproximó con peligro en un córner de Sandro Ramírez que precisamente Morata desvió al segundo palo, por donde apareció Miyashiro, pero su remate lo rechazó Luca Zidane con puños juntos y firmes en la única vez que se vio en apuros.

PUBLICIDAD

Nada más iniciarse la segunda parte, sin embargo, Lalo Aguilar evitó que Las Palmas se adelantase al desviar con la tibia un envenenado pase de Miyashiro hacia Jefté.

Ambos entrenadores hicieron un triple cambio -entre ellos Morata, sustituido por Soko- y uno de los incorporados, Álex Sancris, estuvo cerca de marcar con un tiro parabólico que no cogió portería por muy poco en el minuto 73.

Luca Zidane tuvo que arriesgar y salir a cortar balones peligrosos, y en uno de ellos se permitió incluso originar una jugada de ataque que acabó con un choque fortuito entre Ignasi Miquel y Caro.

El guardameta local tapó después una llegada de Soko con una gran parada en el primer palo.

El 'Lega' se mantuvo firme en defensa hasta el final y encadenó su tercera portería imbatida, que le sirve para dormir como líder, aunque el punto en Gran Canaria le supo a muy poco.

- Ficha técnica:

0. Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez (Enrique Clemente, min. 60), Herzog, Bonfanti; Iñaki González, Kirian (Loiodice, min. 60); Miyashiro, Manu Fuster (Rafa Cruz, min. 60), Sandro (Iván Jaime, min. 69); y Jefté (Elías, Romero, min. 87).

0. Leganés: Luca Zidane; Naim, Lago Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel, Rubén Peña (Álex Sancris, min. 66); Zico (Dani Rodríguez, min. 66), Atienza; Kechta (Suleiman, min. 83); Gharbi; y Morata (Soko, min. 66).

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité de la Región de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Iñaki González (min. 6), Álex Suárez (21) y Rafa Cruz (63), y a los visitantes Gharbi (22) y Álex Sancris (81).

Incidencias: partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este viernes en el Estadio de Gran Canaria ante 17.826 espectadores (55 por ciento del aforo). EFE

rg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este viernes

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprobar Eurojackpot: los números ganadores del viernes 4 de septiembre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los números ganadores del viernes 4 de septiembre

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

El seguro del vehículo causante solo había sido contratado entre el 11 y el 25 de diciembre de 2022, un período que coincidía casi con exactitud con la fecha del siniestro

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

ECONOMÍA

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

DEPORTES

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja