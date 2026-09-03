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Quique Cárcel: "Todos los jugadores o la mayoría querían irse"

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Girona, 3 sep (EFE).- El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, reconoció este jueves en la rueda de prensa de valoración del mercado que ha sido "un verano muy complicado" porque "el problema es que todos los jugadores o la mayoría querían irse" porque "se sentían jugadores de Primera".

"Yo quería quedarme con todos si podía porque era una plantilla de mucho valor, sabiendo que ninguno quería estar. Si hubiera visto la ilusión y las ganas de quedarse para volver a subir hubiéramos hecho muy pocos fichajes", afirmó Cárcel.

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En este sentido, añadió que "prácticamente el 90 % de los jugadores se sentían jugadores de Primera", pero a la vez defendió que son los mismos futbolistas que descendieron y que tienen unos contratos, y que "el club es lo más importante".

Con todo, reivindicó que la mayoría de jugadores han demostrado su compromiso y han seguido trabajando como "bestias" y "locos" a pesar de querer salir.

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En este grupo citó a Alejandro Francés, Àlex Moreno, Fran Beltrán -porque "dijo que había bajado y que quería ayudar a subir"-, o incluso Yáser Asprilla o Vladyslav Vanat: "Había una infinidad de equipos que les querían, pero han estado ahí".

En cambio, no quiso responder sobre Viktor Tsygankov, que salió traspasado al Ajax después de ser expedientado por negarse a jugar: "Es la única pregunta que no quiero responder, que cada uno saque sus conclusiones. Yo tengo la consciencia tranquila".

También reconoció que el caso "más peculiar" ha sido Azzedine Ounahi porque todo el mundo daba por hecho que saldría y el jugador quería irse "sí o sí", pero no llegaban las ofertas por el "precio mínimo" que pedía el Girona, hasta la propuesta del Panathinaikos de este miércoles, cuando ya había cerrado el mercado en España pero no en Grecia.

"Si se hubiera tenido que quedar, se hubiera quedado, porque el objetivo es subir y si se quedaba podíamos tener más opciones", admitió el director deportivo.

En este sentido, Cárcel se mostró seguro "al 100 %" de que la plantilla final puede superar la "herida" del descenso y "luchar por el ascenso" porque tiene piezas con "un nivel diferencial en Segunda", pero pidió ir paso a paso y recordó los descensos del Deportivo, el Málaga o el Racing a Primera Federación.

Además, reiteró su confianza en el portero argentino Paulo Gazzaniga por su experiencia y su nivel y porque "ha podido salir a equipos de mayor categoría, pero está involucrado con el proyecto", y también ha defendido la decisión de no incorporar un lateral izquierdo suplente.

"Aquí cada uno es entrenador en su casa. A ver si creéis que no trabajamos ni hacemos nada. Es una situación que está pensada y trabajada. Aquí todo el mundo habla. Tranquilos, mirad fútbol y vamos viendo cómo va todo. Hay muchas alternativas y Àlex Moreno es muy fiable", dijo. EFE

asm/xsf/cmm

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