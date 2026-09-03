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Nacional quiere aprovechar el impulso del Clásico para seguir de largo

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Montevideo, 3 sep (EFE).- El Nacional buscará este fin de semana aprovechar el impulso que da un triunfo clásico para seguir de largo en el Torneo Clausura y de esa forma luchar hasta el final por retener el título de campeón uruguayo.

Este domingo, el Tricolor recibirá a Juventud por la quinta fecha del mencionado certamen, aunque antes de dicho encuentro deberá afrontar el que disputará este jueves ante River Plate por la Copa Uruguay.

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Ambos encuentros los disputará después de haber obtenido una espectacular victoria por 0-1 en un clásico ante Peñarol que se decidió por un golazo de taco del costarricense Francisco Calvo.

Tras dos derrotas en las dos primeras fechas del Clausura que le costaron la salida al entrenador Jorge Bava, Nacional se despertó de la mano de Daniel Carreño y buscará su tercer triunfo al hilo en el último torneo del año para no perderle pisada a los de arriba.

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El Tricolor afrontará el duelo ante River Plate con un equipo alternativo, mientras que frente a Juventud saltará al campo con los titulares, aunque sin en lesionado Maxi Gómez.

También el domingo, Cerro recibirá a Racing, Central Español se medirá con Defensor Sporting y Boston River visitará a Liverpool, líder exclusivo del Clausura.

El once de Jorge Fossati ganó tres juegos, igualó el restante y está al frente de la clasificación con diez puntos, uno más de los que acumula Montevideo City Torque y dos más que los que tienen Racing y Boston River.

No obstante, los Ciudadanos tienen un encuentro menos jugado, al igual que Peñarol, que se encuentra undécimo con cuatro enteros.

Este sábado, el Aurinegro visitará a Danubio en un encuentro que ambos conjuntos disputarán en un mal momento.

Peñarol perdió el Clásico y este miércoles igualó ante Atenas de la Segunda División por la Copa Uruguay. Además se bajó de la cima de la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja en las finales de la Liga Uruguaya.

Danubio está en zona de descenso y este martes cayó ante Montevideo City en un encuentro en el que hinchas del equipo franjeado saltaron al campo para agredir a los futbolistas.

También el sábado, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo Wanderers, mientras que el viernes se jugará el encuentro Montevideo City-Cerro Largo y el lunes finalizará la fecha con el duelo Albion-Progreso.

- Encuentros de la quinta fecha del Torneo Clausura:

. Viernes 4: Montevideo City Torque-Cerro Largo.

. Sábado 5: Danubio-Peñarol y Deportivo Maldonado-Montevideo Wanderers.

. Domingo 6: Cerro-Racing, Central Español-Defensor Sporting, Nacional-Juventud y Liverpool-Boston River.

. Lunes 7: Albion-Progreso. EFE

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