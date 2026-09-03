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Khachanov tumba a Auger-Aliassime en segunda ronda

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Redacción Deportes (EE.UU.), 3 sep (EFE).- El ruso Karen Khachanov eliminó este jueves al canadiense Félix Auger-Aliassime, tercer cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, en la segunda ronda del torneo neoyorquino que vuelve a perder favoritos en la parte alta del cuadro.

Khachanov, que ocupa el puesto 50 del mundo, se impuso a Auger-Aliassime (n.4) por 6(5)-7, 6-3, 6-2 y 6-2, en tres horas y 17 minutos de partido.

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El ruso desequilibró el historial entre ambos (2-2 hasta este jueves) aprovechando el desacierto del canadiense con su servicio. En el tercer y el cuarto set, Auger-Aliassime jugó con un 40 % y un 56 % de primeros saques.

En una jornada en la que el calor dio tregua a la lluvia, Khachanov exhibió una mejor adaptación y desarboló a un Auger-Aliassime que nunca se sintió cómodo y que dio síntomas de molestias físicas en la espalda.

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El canadiense se llevó el primer set en el desempate, después de que cada tenista perdiera dos veces su servicio, pero desde ese momento todo fue cuesta abajo para él. En las tres mangas siguientes, Auger-Aliassime perdió su primer juego al saque y no pudo remontar.

Su eliminación despeja aún más la parte alta del cuadro donde se estancan los cabezas de serie como el español Rafael Jódar (n.13). El alemán Alexander Zverev, segundo jugador del mundo y primer favorito, es el jugador con mejor 'ranking' en ese sector.

Khachanov se cruzará en la tercera ronda con el vencedor del partido entre el peruano Ignacio Buse (n.30) y el francés Benjamin Bonzi (n.97).EFE

(foto)

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