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El PSOE retoma su proceso de primarias con la presentación de candidatos a 164 territorios

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Madrid, 3 ago (EFE).- El PSOE ha retomado este jueves su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo abriendo la segunda de las tres fases planteadas por su Comité Federal, la del mes de septiembre, y en la que se elegirán los candidatos de 164 territorios.

En concreto, en esta segunda "ventana" se presentarán las candidaturas para la presidencia de una comunidad autónoma, tres cabildos insulares, un consell insular, una junta general y 158 municipios de más de 20.000 habitantes, han informado fuentes del PSOE.

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"Vamos a por la segunda ventana de primarias. Muchas gracias a quienes han decidido dar un paso adelante por su ilusión y compromiso", ha destacado en sus redes sociales la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En su reunión del pasado 27 de junio, el Comité Federal del PSOE acordó convocar el proceso de primarias para la elección de las personas que encabezarán sus candidaturas de cara a las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2027.

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Durante este proceso se elegirán, además de los cabezas de lista a las presidencias de las comunidades y a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes, los candidatos para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como de los consells de Illes Balears y los cabildos insulares de Canarias y de las juntas generales de Euskadi.

Para ello, se establecieron tres ventanas: julio, septiembre y noviembre; en la primera de ellas, celebrada en julio, concurrieron 5 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 2 consells insulares y 21 ayuntamientos, un total de 30 territorios. EFE

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