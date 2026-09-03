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El Málaga, entre el sufrimiento y el disfrute en una apuesta "de riesgo"

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Alberto Fuentes

Málaga, 3 sep (EFE).- El Málaga, con una plantilla de 28 fichas y ocho incorporaciones, afronta con un punto en tres jornadas una temporada que para su director deportivo, Loren Juarros, será sinónimo de "sufrir" y "disfrutar", con la premonición de que este equipo "va a jugar muy bien al fútbol".

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Finalizó el mercado malaguista con siete nuevas caras, Jens Cajuste (Nápoles), Adam Aznou (Everton), Juan Berrocal (Getafe), Fernando Calero (Espanyol), José Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés) y Pablo Martínez (Levante), y otra conocida que permanece con cesión otro año más, Carlos Dotor (Celta).

Tras este trabajo de confección de plantilla en el regreso a Primera ocho años después, el director deportivo ha dejado su visión y sus conclusiones este jueves en un balance que despeja algunas dudas.

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El arquitecto de este Málaga joven, con una media de edad de 24,9 años y un total de catorce canteranos -sólo superado en LaLiga por los 18 del Athletic Club-, dejó claro que "apostar por estos chicos es un riesgo". "Apostamos por ellos porque nos llevaron hasta aquí", agregó.

El Málaga ha logrado retener a todos sus talentos de la casa porque todos han querido quedarse. David Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Chupe y compañía ni siquiera han accedido a escuchar ofertas. "Ni jugadores ni agentes han querido salir", aseguró Juarros.

"Ha habido incrementos en sus contratos, no había otra manera de retenerlos", especificó, aclarando que la realidad econónica no permitía fichajes de renombre como los del Deportivo, o en sus palabras, "la situación del club no nos puede llevar a fichar un jugador que nos gane los partidos".

El Málaga, que trata todavía de aterrizar en la arrolladora Primera División con tanto jugador inexperto, está preparado para sufrir y para divertirse. Así lo explicó Loren en un mensaje dirigido hacia el aficionado más pesimista.

"Vamos a sufrir, seguro, pero también vamos a disfrutar. Este equipo va a jugar muy bien al fútbol. Confío en nuestro equipo. Les he dicho muy claro a los jugadores que Primera es otra cosa diferente, ya nos quitamos los trajes de la rúa y los pelos rubios y nos ponemos el buzo de trabajo otra vez. Se acabó la celebración", expresó.

Con más austeridad que sus competidores, el Málaga ya conoce su foto final para luchar la permanencia que le permita crecer en el futuro a medio plazo, mientras se soluciona el vacío de presidencia que le obliga a mantener una administración judicial desde 2020. EFE

afl/cb/cmm

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