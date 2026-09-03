El Barça celebrará la asamblea ordinaria el 19 de septiembre y anuncia récord de ingresos

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Barcelona, 3 sep (EFE).- La junta directiva del Barcelona aprobó este jueves la convocatoria de la asamblea general ordinaria de socios para el sábado 19 de septiembre en la que anunciará un récord de ingresos, se votará sobre la ampliación del crédito para financiar el nuevo Spotify Camp Nou y la ratificación del cargo de algunos directivos, según informó mediante un comunicado.

La asamblea se celebrará de forma telemática -sin coincidir con ningún partido en el estadio, pues el Barcelona jugará ese día como visitante contra el Sevilla a las 21:00 horas- y la mesa quedará constituida en el Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou.

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El Barcelona publicará este viernes el anuncio oficial de la convocatoria, en el que se detallará el orden del día, y en los próximos días pondrá a disposición de los socios la información pertinente a la Asamblea, incluida la económica, y organizará los habituales encuentros informativos.

Según detalla el club en su comunicado, esta temporada la entidad ha batido su récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Un incremento que atribuye, sobre todo, al aumento de los ingresos de patrocinadores, al récord de facturación en la venda de 'merchandising' y a la reapertura del Spotify Camp Nou.

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El club señala que, pese al retraso en el regreso al estadio y en la extensión del aforo provisional a unos 60.000 espectadores, se ha alcanzado prácticamente el presupuesto previsto para el ejercicio.

El club azulgrana explica que para votar el aumento del crédito para la financiación del nuevo estadio, que no podría ser votada en una asamblea ordinaria, ha decidido integrar la misma con una extraordinaria para evitar celebrar dos asambleas en apenas unas semanas de diferencia.

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"Como marcan los estatutos, la Asamblea se realizaba a finales de octubre, pero por cuestiones de eficiencia económica hemos decidido no hacer dos asambleas en poco tiempo y hacer solo una. Este acuerdo de avanzar la Asamblea coincide con un fin de semana sin partido, por eso, se ha decidido mantener el formato telemático para garantizar la máxima participación", aseguró la vicepresidenta del área institucional Elena Fort, en unas declaraciones facilitadas por el club catalán.

Los socios compromisarios, además de votar sobre la liquidación del presupuesto y sobre la aprobación del próximo, también tendrán que ratificar en sus cargos a los directivos que no dimitieron con Joan Laporta para presentarse a las elecciones: Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. EFE

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