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Valencia encarga una copia del mural urbano de De la Fuente vandalizado en Barcelona

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València, 2 sep (EFE).- El Ayuntamiento de València ha encargado la reproducción del mural de arte urbano con la imagen del seleccionador Luis De la Fuente manteado por sus jugadores que el artista Alberto León realizó a finales de julio en Barcelona tras la conquista del Mundial por parte de España y que fue vandalizado.

Según confirmó este miércoles el consistorio, el mural, que muestra al técnico con una amplia sonrisa y el trofeo en una mano, comenzará a pintarse este jueves 3 de septiembre en la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet, situado en la plaza Vicente Alcober Coloma en el barrio de Russafa.

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“De esta forma, la ciudad demuestra su orgullo por los éxitos del equipo nacional y se consolida como un gran lienzo urbano que apoya y respeta el talento de los artistas”, señaló la concejala de Turismo, Paula Llobet.

“La intrahistoria de este mural le aporta un valor añadido muy especial, ya que Alberto León realizó, recientemente, la misma pieza en Barcelona, pero apenas 24 horas después de su creación, este homenaje sufrió actos vandálicos que lo destrozaron”, añadió.

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Llobet explicó que tras esa vandalización se contactó con el artista para ofrecerle "recuperar su obra en València, en una superficie mucho mayor y con mejoras técnicas para garantizar su conservación”.

“Nos parecía una magnífica oportunidad que Alberto León pudiera volver a realizar en València una obra que tuvo una vida tan corta en otras calles. Aquí tendrá un espacio mucho mayor, podrá mejorar su técnica y, sobre todo, permanecerá para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella con total respeto y orgullo por nuestra selección”, añadió.

La concejala aseguró que la acción se enmarca en "una estrategia mucho más amplia del Ayuntamiento para embellecer los distritos de la ciudad" con el arte urbano como "dinamizador". EFE

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