Peris: "La identidad del Breogán se adapta perfectamente a mis características"

Guardar

Lugo, 2 sep (EFE).- El escolta valenciano Josep Peris, uno de los refuerzos veraniegos del Río Breogán, considera que el estilo de juego del equipo celeste se adapta “perfectamente” a sus características.

“Me gusta mucho cómo juega el equipo, el ritmo y las situaciones que se generan. La identidad del Breogán se adapta perfectamente a mis características, así que desde el primer día estoy trabajando para adaptarme al cien por cien y empezar la temporada integrado al máximo”, comentó.

PUBLICIDAD

En este sentido, agradeció “la confianza” que le está transmitiendo el técnico Luis Casimiro, quien le ha pedido que “intente soy yo jugando porque él sabe de lo que soy capaz”.

El jugador valenciano, de 25 años y que ocupa plaza de cupo, promedió 12.5 puntos, 2 asistencias y 2.3 rebotes la pasada temporada en Primera FEB con el conjunto zamorano.

PUBLICIDAD

Internacional en categorías inferiores con España y habitual en las convocatorias de la selección masculina 3x3, Peris ve “bastante diferencia” entre competir en ACB y Primera FEB.

“Hay bastante diferencia en la seriedad, en cómo se hacen las cosas en ataque y en defensa. Aquí la efectividad es mucho más alta, aquí se cometen menos errores y en el físico también hay un saltito”, declaró Peris, quien se siente preparado para jugar “tanto de base como de escolta”.

PUBLICIDAD

“Este año creo que prefiero jugar más de escolta para estar un poco más libre, para entender un poco más el juego sin tanto protagonismo como asume el base”, explicó Peris, quien no escondió que jugar en la ACB supondrá “un sueño cumplido”.

“Yo también me he criado viendo jugar al Valencia Basket, y la verdad es que es un sueño llegar a la Asobal. Tengo muchísimas ganas de demostrar que puedo estar en esta liga”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/apa