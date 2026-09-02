Paula Hernández: “El Dépor tiene un proyecto muy ambicioso”

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A Coruña, 2 sep (EFE).- La centrocampista canaria Paula Hernández destacó este miércoles “el gran paso” que ha dado en su carrera con su fichaje por el Dépor Abanca, al que llega después de despuntar el curso pasado en Primera RFEF con el filial del Costa Adeje Tenerife

“El proyecto del Dépor es muy ambicioso, atrae mucho a las jugadoras. Vengo de Primera RFEF y obviamente es un reto para mí. Con trabajo y sacrificio creo que podré conseguir mis objetivos. Además, me tira mucho A Coruña, es una ciudad increíble”, señaló en rueda de prensa.

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La futbolista se definió como una jugadora “con una visión amplia en el terreno de juego”, la cual se siente “muy cómoda” teniendo el balón e intentando “anticiparse” a lo que ocurra en el partido.

“Es un sueño debutar tan temprano y más haciéndolo como titular. Es algo que no me esperaba, es un reto gigante porque vengo de Primera RFEF”, indició Paula Hernández, quien ve a su equipo “con margen de mejora” porque tienen un equipo “con muchas jugadoras nuevas”. EFE

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dmg/apa