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Morant defiende la "transparencia" del Gobierno sobre Ceuta y pide "prudencia" sobre el informe que señala a Marruecos

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La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno ha trasladado a la ciudadanía, y con "absoluta transparencia", "todo lo que conoce" sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha pedido "prudencia" y "máximo rigor" sobre el informe de la Policía que atribuye a Marruecos esta crisis.

"Se trata de una información que todavía no conocemos", ha advertido Morant al ser cuestionada este miércoles en Santander en relación a este informe, que ha adelantado El Español y en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

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Morant ha afirmado que el Gobierno es el "primer interesado en conocer toda la información de lo ocurrido".

La ministra se ha referido a la carta que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dirigido al director general de la Policía, Francisco Pardo, para que verifique "a la mayor brevedad" este informe.

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Cuestionada acerca de cómo es posible que un informe así no haya llegado a la cúpula del departamento de Marlaska, ha replicado que "eso es lo que se pregunta el ministro" y es por ello por lo que éste ha pedido explicaciones.

Y sobre si Marruecos es o no un socio fiable, Morant se ha remitido a la postura expuesta por el presidente, Pedro Sánchez, "la voz de política internacional y diplomática de nuestro país", que indican que sí lo es.

Morant ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras intervenir en Santander en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Comunicaciones de Ametic, que se ha celebrado desde el lunes en el Paraninfo de La Magdalena y que ha sido clausurado hoy por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

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EuropaPress

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