Miras critica la falta de medios de agentes "que se juegan la vida contra las mafias"

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Murcia, 2 sep (EFE).- El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado la falta de medios que sufre la Guardia Civil para la lucha contra las mafias organizadas, y ha dicho que sus agentes "se juegan la vida desprotegidos ante la inacción del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno".

"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?", se ha preguntado en X el presidente murciano a raíz de que tres agentes hayan resultado heridos este miércoles en Águilas al ser embestida su embarcación por una narcolancha a la que trataban de interceptar con dos ocupantes a bordo, que han sido detenidos.

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López Miras ha expresado su apoyo y solidaridad a los guardias civiles heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación, y ha acusado al Gobierno de "manipular y mentir" en relación a la inmigración irregular. EFE