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Millonarios despide a su entrenador 24 horas del clásico contra Santa Fe

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Bogotá, 1 sep (EFE).- Millonarios, que en 24 horas se medirá contra Independiente Santa Fe en el clásico de la capital colombiana, anunció este martes que el argentino Fabián Bustos no continuará como entrenador, decisión que pone fin a siete meses de trabajo al frente del equipo.

El club informó, a través de un comunicado, que agradece a Bustos y a su cuerpo técnico por su "profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana" durante el periodo en el que estuvieron al frente del equipo.

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"Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional", señaló la institución en el inicio del comunicado, sin ofrecer detalles sobre las razones de la decisión.

Bustos, de 57 años, asumió el cargo en febrero de este año con la misión de conducir a uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano.

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En los siete meses que estuvo a cargo, dirigió 32 partidos, en los que el equipo obtuvo 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

El entrenador argentino cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, especialmente en Ecuador, donde dirigió a clubes como Barcelona y Deportivo Quito.

El equipo señaló que a partir de ahora comenzará el proceso para designar al sucesor de Bustos, con el propósito de mantener sus objetivos deportivos.

La institución bogotana no informó por ahora quién asumirá de manera interina la dirección técnica del equipo mientras se define al nuevo entrenador. EFE

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