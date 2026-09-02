Miles de personas se movilizan en las calles de Andalucía para mostrar su apoyo a Ceuta

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Sevilla, 2 sep (EFE).- Centenares de miles de personas se han sumado en las principales ciudades de Andalucía a la movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma por la situación que vive tras la entrada masiva de migrantes de hace un mes.

En la capital andaluza, una de las concentraciones más multitudinarias ha abarrotado el entorno del Ayuntamiento de Sevilla, donde han estado presentes los vicepresidentes de la Junta, Antonio Sanz y Manuel Gavira, además de los consejeros Jorge Paradela, Patricia del Pozo y Fina Martínez.

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Desde Jerez, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de esta ciudad gaditana, María José García-Pelayo, ha reivindicado igualmente el "apoyo a Ceuta y a España". EFE