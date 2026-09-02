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Las protestas en las calles se alargan más de cuatro horas en Ceuta

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Ceuta, 2 sep (EFE).- Las protestas en las calles de Ceuta por la situación que vive la ciudad con la entrada de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio se han prolongado durante más de cuatro horas, según han informado a EFE fuentes policiales.

Miles de ceutíes, en una cifra superior a las 25.000 personas, se han echado a la calle en esta jornada que era festiva en la ciudad al ser el "Día de la Autonomía", todos ellos con banderas de España y de Ceuta.

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La principal protesta se inició cerca de las 18:00 horas cuando los ceutíes empezaron a concentrarse en el entorno de las Murallas Reales convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).

El propio presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y la mayoría de su equipo de Gobierno del PP le han acompañado en este recorrido que ha finalizado a las puertas del Ayuntamiento, dando lectura a un comunicado leído por jóvenes de las cuatro culturas que conviven en la ciudad (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes).

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Posteriormente, los manifestantes se han trasladado hasta la Plaza de los Reyes, en otra movilización convocada por la asociación "Foro Siglo XXI", y donde se han dado cita más de 4.000 personas para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

Los manifestantes han prolongado su protesta más allá de las 22,00 horas dando por cerrada una jornada reivindicativa que ha marcado el tradicional "Día de Ceuta". EFE

(foto) (vídeo)

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