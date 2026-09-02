La NBA sanciona a los Clippers por eludir el límite salarial con Kawhi Leonard

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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- La NBA anunció este miércoles que Los Angeles Clippers eludieron el límite salarial de la liga mediante pagos encubiertos a Kawhi Leonard y desposeyó a la franquicia angelina de cinco primeras rondas del 'draft' entre 2029 y 2033, además de imponer una multa de 30 millones de dólares al equipo y de 700.000 dólares al jugador.

"La investigación reveló un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización de los Clippers, que ya había infringido las normas sobre elusión del límite salarial", informó en un comunicado la liga norteamericana.

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La NBA inició el año pasado una investigación sobre posibles irregularidades en el contrato de Leonard con los Clippers, después de que la franquicia angelina fuera acusada de pagar 28 millones de dólares al jugador a través de una empresa de su propietario para eludir el límite salarial.

Las pesquisas demostraron, según la NBA, que los Clippers ofrecieron "oportunidades de ingresos" a su jugador mediante cuatro empresas, facilitando e induciendo a que alcanzaran acuerdos de patrocinio.

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La NBA también acusa a los Clippers de pagar los gastos personales de Leonard y sus representantes, y de "no haber denunciado las solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos extrajudiciales realizadas en nombre de Leonard a través de su entonces representante comercial, Dennis Robertson".

Como resultado, la franquicia angelina fue desposeída de cinco primeras selecciones del 'draft' a partir de 2029 y multada con 30 millones de dólares.

La liga también suspendió durante un año al propietario de los Clippers, el antiguo director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, y anunció sanciones contra otros ejecutivos del equipo.

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Acerca del papel de Leonard, la NBA expresó que el alero había violado, "a través de la conducta del Sr. Robertson en su nombre", las reglas de elusión salarial y había presionado a los Clippers para que lo ayudaran, por lo que le impuso una multa de 700.000 dólares.

Leonard, quien jugó para los Clippers las últimas siete temporadas, pero fue traspasado en verano a los Toronto Raptors, aceptó en un comunicado "la plena responsabilidad por los errores de juicio" de personas de su círculo íntimo y lamentó lo ocurrido.

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"Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, completamente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial", aseguró, antes de decir que quiere cerrar este capítulo tras su regreso a Toronto. EFE