Konaré, del Elche, y Toni Abad, del Huesca, refuerzos del Ceuta

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Ceuta, 2 sep (EFE).- El Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion, ha completado su plantilla en el cierre del mercado estival de fichajes con la incorporación del delantero Umaru Konaré, cedido por el Elche, y del lateral derecho Toni Abad, procedente del Huesca.

El Ceuta informó en un comunicado del acuerdo cerrado con el Elche para la llegada al conjunto caballa del alicantino Konaré, a préstamo hasta final de temporada, a quien define como un delantero "potente y con gran presencia en el área, que destaca por su capacidad para atacar los espacios, su fortaleza física y su instinto goleador".

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El punta de Monforte del Cid, de 22 años, es "un ariete que combina juego de espaldas, movilidad y capacidad para aparecer en posiciones de remate, convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas rivales", destacó en su nota el club ceutí.

Umaru Konaré, añade el comunicado, llega con "muchísima ilusión y convencido de formar parte del proyecto caballa, hasta el punto de haber rechazado ofertas importantes para apostar por la Ceuta FC y por el reto que supone defender esta camiseta".

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El equipo entrenado por José Juan Romero también ha incorporado como refuerzo al lateral y carrilero diestro valenciano Toni Abad, de 29 años y que, según el Ceuta, destaca por su capacidad para incorporarse al ataque y su gran recorrido por la banda, además de por su "compromiso defensivo".

El club ceutí también calificó al exdefensor del Huesca es un "jugador aguerrido, disciplinado y muy intenso, difícil de superar en el uno contra uno y que destaca por su concentración y solidez a la hora de defender", por lo que aportará "trabajo, intensidad, experiencia y equilibrio al equipo".

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Estos dos fichajes se unen como refuerzos del Ceuta al extremo derecho armenio Edgar Sevikyan, cedido por el Ferencvaros húngaro, y al centrocampista Joaquín González, que ha llegado a préstamo desde el Cádiz. EFE