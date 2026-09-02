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Jódar despide en primera ronda del Abierto de Estados Unidos

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Redacción Deportes (EE.UU.), 2 sep (EFE).- El español Rafael Jódar se despidió en primera ronda en su debut profesional en el Abierto de Estados Unidos desarbolado por el chino Bu Yunchaokete, quien accedió al cuadro principal como 'perdedor afortunado' (lucky loser), repescado de la fase prrevia.

Yunchaokete había perdido en la última ronda clasificatoria, pero fue el beneficiado de la retirada por lesión del australiano Thanasi Kokkinakis, quien había quedado encuadrado con Jódar en el sorteo.

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Yunchaokete, número 164 del mundo, batió a Jódar (n.13) por 6-2, 6-1 y 6-1 en una hora y 48 minutos de un partido que estuvo interrumpido por la lluvia durante casi dos horas con 1-4 en el último set.

El triunfo, incontestable ante un Jódar desconocido, supuso además la primera victoria del tenista chino en el circuito ATP desde octubre de 2025. Yunchaokete, que llegó a ser el 64 del mundo a principios del año pasado, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el circuito Challenger.

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Para Jódar, quien se estrenaba en Nueva York como profesional tras haber ganado el título en la categoría junior en 2024, fue la despedida más amarga posible para una temporada de pista dura que ha sido demasiado larga para él.

Comenzó alcanzando la final del ATP 500 de Washington en agosto, antes de caer en semifinales del Masters 1.000 de Montreal y sucumbir en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

El español, de 19 años, parece haber acabado exhausto, y este miércoles lo demostró con un 52 % de acierto desde el primer saque y cometiendo 37 errores no forzados, por 15 ganadores.

Yunchaokete no dejó de percutir en el revés del madrileño, obligándole a jugar un partido muy incómodo al que Jódar nunca pareció entrar.

Además, el español concedió 16 bolas de rotura a Yunchaokete -de las que el chino aprovechó 7- y no tuvo ninguna oportunidad de romper el servicio de su rival.

Pese a la derrota, Jódar sigue al borde de entrar entre los diez mejores tenistas del ranking, en la que es su primera temporada en la élite.

El español comenzó el año en el puesto 168 de la clasificación y alzó en abril su primer título: el ATP 250 de Marrakech sobre arcilla. En los 'Grand Slam', su mejor resultado fueron los cuartos de final de Roland Garros, donde cayó frente al alemán y a la postre campeón, Alexander Zverev.EFE

(foto)

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