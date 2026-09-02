Espana agencias

Investigan a un criminal encarcelado que tenía entre sus objetivos secuestrar a Mbappé

Guardar

París, 2 sep (EFE).- Las autoridades francesas investigan una trama en la que el supuesto cabecilla es un joven de 18 años ya detenido, cuyo pseudónimo era 'Lester Z', que tenía entre sus múltiples posibles objetivos secuestrar al futbolista Kylian Mbappé.

De acuerdo a informaciones desveladas este miércoles por el diario Le Parisien, el presunto criminal, identificado como Clément L., tenía también en la mira a otras 25 personas entre las que figuraban empresarios, comerciantes y un rapero.

PUBLICIDAD

La investigación contra Clément L., de origen francosuizo, se inició a raíz de un intento de asalto contra un relojero de la localidad de Neuilly-sur-Seine (en la periferia de París).

El 25 de abril, tres falsos repartidores acudieron a su domicilio con una caja vacía, pero el comerciante sospechó y no abrió la puerta. Días después, el 4 de mayo, la misma víctima sufrió un atraco en su tienda en el que dos hombres armados se llevaron once relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros.

PUBLICIDAD

Las pistas de esa investigación llevaron a destapar la trama criminal de potenciales secuestros y agresiones.

Antes de esas pesquisas, Clément L. ya estaba en prisión preventiva por otros delitos -entre ellos violación y proxenetismo, además de implicado en otro caso de robo organizado- y se sospecha que daba instrucciones al exterior desde la cárcel usando plataformas como Snapchat, aunque él niega ser el líder de la trama y afirma ser solo un intermediario.

El sospechoso quedó imputado por esta trama el 21 de agosto pasado y fue puesto en régimen de aislamiento.

También se detuvo en agosto a un presunto cómplice que fue puesto en libertad bajo control judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Entre los dos han gastado casi 50 millones de euros, situándose en la segunda cifra más alta desde la pandemia para unos recién ascendidos

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El documento de 55 páginas sostiene que existió una “planificación previa” desde Marruecos ante la llegada masiva de 70.000 personas en las últimas 48 horas del mes de julio

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Los alumnos murcianos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

La vida de Victoria Martín, madrina de ‘El Grand Prix’: de conocer al Papa Francisco a triunfar con la comedia en el festival de Cannes

La guionista llega al programa de RTVE para batirse en duelo con Miguel Maldonado

La vida de Victoria Martín, madrina de ‘El Grand Prix’: de conocer al Papa Francisco a triunfar con la comedia en el festival de Cannes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz

De Asencio a Ronaldo, Rooney, Lloris o Phelps: las estrellas del deporte que acabaron condenadas por conducir borrachas

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid