Internamiento en régimen cerrado para los dos menores detenidos por el crimen de Manresa

Guardar

Barcelona, 2 sep (EFE).- La sección de menores del tribunal de instancia de Barcelona ha acordado el internamiento en régimen cerrado, con tratamiento terapéutico en uno de los casos, para los dos menores detenidos por la muerte violenta de un hombre en Manresa (Barcelona).

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la calificación provisional de los hechos es, en este momento, de homicidio.

PUBLICIDAD

El fiscal de menores ya había pedido esta tarde como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de los dos menores detenidos este martes acusados de matar a un hombre a puñaladas durante la fiesta mayor de Manresa.

Los dos chicos habían quedado a disposición del juez de menores de guardia, que ya ha decidido la imposición de esta medida cautelar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a estos dos menores, de 15 y 16 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte de un hombre, Carles V., de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle en plena fiesta mayor de la localidad.

PUBLICIDAD

La consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que los dos menores detenidos son catalanes que viven con sus familias y ha cargado contra Aliança Catalana y Vox por "manipular" y "generar odio" al difundir que eran menores no acompañados de origen magrebí. EFE