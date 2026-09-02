Hoy será noticia. Jueves, 3 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez acude al Congreso con todas las miradas en el papel de Marruecos en Ceuta

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Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.

El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

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SISTEMA DEPENDENCIA

El Senado aprobará hoy el dictamen de reforma de la ley de dependencia y discapacidad

Madrid (EFE).- La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estudió ayer miércoles las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, para la elaboración del dictamen que será ratificado este jueves.

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Tras la aprobación en julio por mayoría en el Congreso, con la abstención de PP y Vox, la tramitación de la norma continúa en el Senado, donde se celebró este miércoles la segunda reunión de la ponencia de la comisión.

VIOLENCIA SEXUAL

Asencio afronta el juicio del vídeo sexual pendiente del perdón de las mujeres afectadas

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El defensa del Real Madrid Raúl Asencio afronta desde este jueves el juicio por el vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus excompañeros de la cantera del club con dos jóvenes de 17 y 18 años en Gran Canaria, pendiente de que la Fiscalía retire la condena que pide para él.

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El jugador internacional sigue teniendo sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal ya ha adelantado que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

ESPAÑA OSCAR

Este jueves se conocerán las tres películas que optarán a representar a España en los Oscar

Madrid (EFE).- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas revela este jueves las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la edición 99 de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional.

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Lo anunciará la actriz Miriam Garlo ('Sorda'), acompañada por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

PREMIOS JUVENTUD

Los Premios Juventud aterrizan en España como fiesta de la música y el talento hispano

Marbella (Málaga).- La gala de los Premios Juventud, que aterriza en Europa por primera vez en sus más de dos décadas de recorrido, tendrá lugar este jueves en Marbella (Málaga) como una gran celebración de la música y cultura latina, con más de doscientos nominados en cincuenta categorías para premiar el talento hispano.

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Los premios, que han tenido diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston o Panamá, dan este año el salto por primera vez a Europa como puente con América gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

LITERATURA NOVEDADES

El escritor peruano Santiago Roncagliolo presenta 'El pastor y los lobos'

Madrid (EFE).- El escritor Santiago Roncagliolo presenta este jueves en rueda de prensa 'El pastor y los lobos', donde narra los entresijos de la elección del papa León XIV y cómo abordó los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia en Perú antes de llegar al Vaticano.

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Una historia que el escritor peruano enlaza con la suya propia.

MÚSICA WATERBOYS

The Waterboys ofrece en Valencia su único concierto del año en España

Valencia (EFE).- La banda británica The Waterboys ofrece en Valencia su único concierto de este año en España y presenta su revisión especial, con Steve Earle como invitado de lujo, de 'Fisherman's blues'.

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Se trata de uno de su álbumes más icónicos, de su etapa creativa más prolífica y que redefinió el folk-rock irlandés hace casi 40 años.

EL TIEMPO

Ascenso de temperaturas en la Península y Baleares y noches tropicales para este jueves

Madrid (EFE).- Este jueves predominará el tiempo estable, con ascenso de temperaturas en la Península y Baleares, subidas que serán notables en Cantabria y el suroeste peninsular, y noches tropicales en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur, con viento con probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo estará poco nuboso o despejado en la mayor parte de la Península y Baleares. Solo se prevén nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y resto del Cantábrico.

EFE

plv