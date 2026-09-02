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Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" y "ocultar" los informes de la "invasión" de Ceuta: "Se va a saber todo"

02/09/2026 Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la crisis migratoria provocada por la entrada de más de 70.000 migrantes por la frontera con Marruecos. Las movilizaciones responden a la iniciativa 'Por Ceuta', respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" a todos los españoles y de "ocultar" los informes de la "invasión" de Ceuta. Por eso, ha prometido que su partido va a "llegar hasta el final" y "se va saber todo".

Así se ha pronunciado en la concentración en apoyo a Ceuta celebrada en la Plaza de Cibeles de Madrid y que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los ayuntamientos de toda España. En esa convocatoria ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

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Feijóo ha saludado el respaldo ciudadano a esta movilización para decir a los ceutíes que "no están solos" sino que España "está con ellos" porque se ha "tomado muy buena nota de que una ciudad española ha sido invadida" y "ocupada" con "el conocimiento del Gobierno". Según los 'populares', se han celebrado 1.996 concentraciones en diferentes puntos de España, 72 de ellas en ayuntamientos del PSOE.

A su entender, el hecho de que en la mayoría de los ayuntamientos hayan salido a la calle "millones de españoles", acredita que "saben lo que es la nación española" y que "defienden al Estado español". "Y desde aquí mandamos ese mensaje muy claro: el Gobierno pasará, la nación Española continuará", ha abundado.

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Feijóo ha afirmado que Sánchez, "después de la invasión", "lo primero que hizo fue agradecer a Marruecos su colaboración". "Yo no. Yo lo que quiero hacer es agradecerle a los españoles su solidaridad, su unidad, su dignidad y su responsabilidad", ha enfatizado, para añadir que si llega a Moncloa el país tendrá un Gobierno que "proteja la dignidad de la nación, la integridad del territorio y la soberanía nacional".

"MINTIERON SÁNCHEZ Y EL CONSEJO DE MINISTROS"

El presidente del PP ha garantizado que "se va a saber por qué invadieron Ceuta", "quién lo consintió" y "quién lo promovió". Según ha recalcado, por lo pronto ya saben que "quien mintió con los informes de la policía en la mano ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno".

"Vamos a llegar hasta el final y es que se va a saber todo", ha aseverado, para añadir que es un hecho "sin precedentes tener un Gobierno que le ha mentido a todos los ciudadanos en algo tan fundamental como la integridad y la soberanía".

Según Feijóo, es "evidente que el Gobierno tenía la información porque los informes fueron suscritos el 27, el 28 y el 29 de julio". "Es evidente que el Gobierno ocultó los informes", ha reiterado, para añadir que ahora el informe de la Policía Nacional está en manos de la jueza María Tardón.

El jefe de la oposición ha dicho que desea que en esta investigación de la Audiencia Nacional "se llegue hasta el final" y ha destacado que por eso el PP se ha personado en la causa, con el fin de "defender la dignidad y la integridad territorial de nuestro país".

Feijóo ha dicho que ver a Fernando Grande-Marlaska dirigirse por escrito "a un director general de su Ministerio para pedir la aclaración de los informes que tenía su Ministerio es algo dantesco" e "impropio" de un ministro que, según ha recordado, antes fue juez.

Así se ha referido a la carta enviada al director de la Policía pidiéndole explicaciones por el informe de la Policía Nacional que señala a Marruecos en el asalto de Ceuta. "Que un ministro se dirija por escrito a un director general de su ministerio acredita que el ministro probablemente esté preparando su defensa", ha advertido, para añadir que él ya no sabe "hasta dónde puede llegar la mentira" y el "esperpento".

UN GOBIERNO "MÁS CERCA DE MARRUECOS QUE DEL CONJUNTO DE ESPAÑA"

Al ser preguntado por qué sospecha que el Gobierno ocultó información sobre la entrada masiva en Ceuta, Feijóo ha señalado que él tiene "constatación" de ello a través de los informes que se están conociendo de la Policía Nacional que se ha remitido a la jueza. "Como somos parte, espero que en los próximos días tengamos todos esos informes y tengamos conocimiento de ese sumario", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que lo que ha pasado con la crisis de Ceuta no había ocurrido "jamás". "Comprendo que el Gobierno pueda tener dificultades, lo que no comprendo es que el Gobierno esté más cerca de Marruecos que del conjunto de España y por eso este Gobierno asumirá sus responsabilidades políticas y judiciales", ha avisado.

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EuropaPress

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