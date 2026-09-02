Fàbregas, mejor entrenador de la Serie A, y Nico Paz, mejor jugador joven

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Roma, 2 sep (EFE).- Cesc Fàbregas fue elegido este miércoles mejor entrenador de la Serie A 2025-2026, mientras que el argentino Nico Paz recibió el premio al mejor jugador joven, durante la 'Gran Galà del Calcio' de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC).

Fàbregas, técnico del Como, equipo que este año disputa Liga de Campeones por primera vez en su historia, fue reconocido como el mejor entrenador de la temporada en unos premios decididos por votación de los futbolistas, y entregados durante la noche de este miércoles en el emblemático Teatro alla Scala de Milán.

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Nico Paz, formado en la cantera del Real Madrid y jugador del conjunto lombardo por lo menos un temporada más, recibió el galardón al mejor futbolista joven de la Serie A.

El centrocampista argentino, además, fue incluido en el once ideal de la temporada, en el que comparte ataque con el delantero del Inter Milan Lautaro Martínez y el neerlandés Donyell Malen, referencia ofensiva del Roma.

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El premio al mejor jugador de la Serie A fue para el defensa del Inter Federico Dimarco, y el conjunto interista, ganador del 'Scudetto' la pasada campaña, fue elegido mejor club de la temporada.

El guardameta Mile Svilar, los defensas Marco Palestra, Alessandro Bastoni y Manuel Akanji, y los centrocampistas Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay y Luka Modric completaron el once ideal junto a Nico Paz.

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El 'Gran Galà del Calcio' también reconoció a Maurizio Mariani como mejor árbitro y a Mattia Liberali como mejor joven de la Serie B.

El premio al mejor gol fue para el portugués del Juventus Francisco Conceiçao, un tanto de volea desde la frontal del área que se coló por la escuadra de la portería del Roma.

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La gala, que alcanzó su decimoquinta edición, sirvió además para homenajear a Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años, y recordar a la selección italiana campeona del mundo en 2006, cuando se cumplen veinte años del título conquistado en Alemania. EFE