El Rayo asegura que "cumple con todas las condiciones" para jugar en Vallecas

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- El Rayo Vallecano ha informado que durante este miércoles se llevó a cabo una visita técnica al Estadio de Vallecas tras la cuál se acreditó "el pleno cumplimiento de los sistemas de seguridad y salubridad" y pidió a la Comunidad de Madrid, concesionaria del recinto, que "levante la suspensión" para poder disputar el sábado 5 de septiembre el partido frente al Real Racing Club de Santander.

En esa visita hubo personal de la Comunidad de Madrid, acompañado por representantes de la empresa CEDIAL, responsable del informe de auditoría creado el 12 de diciembre de 2025 (firmado el 14 de julio de 2026), así como por el técnico firmante de dicho informe, que sirvió de fundamento principal para la adopción de la medida cautelar de suspensión de la concesión.

PUBLICIDAD

"Con el propósito de facilitar una inspección completa, rigurosa y precisa", el Rayo Vallecano puso a disposición de los técnicos asistentes "todo su personal especializado, así como los responsables del mantenimiento de las distintas instalaciones del estadio".

"Tras la exhaustiva revisión practicada sobre los elementos, instalaciones y sistemas de seguridad y salubridad del recinto, tanto el técnico auditor como el resto del personal técnico asistente han comunicado a los representantes del club que el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las medidas y condiciones exigibles en materia de seguridad y salubridad", informa el Rayo en su comunicado.

PUBLICIDAD

En representación del Rayo Vallecano estuvieron presentes en la visita el presidente (Raúl Martín Presa), el vicepresidente (José María Sardá) y el capitán del primer equipo (Oscar Valentín).

Asimismo, consta al club que la empresa auditora CEDIAL ha remitido ya a la Comunidad de Madrid "un informe preliminar favorable, en el que se acredita el pleno cumplimiento de los sistemas de seguridad y salubridad del estadio".

PUBLICIDAD

"Estas conclusiones corroboran lo que el Rayo Vallecano ha venido manifestando y acreditando documentalmente desde la adopción de la medida cautelar", concluye. EFE