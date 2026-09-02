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Cientos de miles de personas salen a las calles de las ciudades en apoyo a Ceuta y contra la gestión del Gobierno

02/09/2026 Decenas de personas durante una manifestación con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La protesta, convocada por la iniciativa ciudadana 'Por Ceuta', tiene el lema "Ceuta nos une". POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
02/09/2026 Decenas de personas durante una manifestación con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La protesta, convocada por la iniciativa ciudadana 'Por Ceuta', tiene el lema "Ceuta nos une". POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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Cientos de miles de personas se han concentrado este miércoles por la tarde ante los ayuntamientos de las ciudades de España. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Bilbao han visto sus calles llenas de manifestantes que clamaban soluciones a la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

En Barcelona, unas 1.500 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, según datos de la Guardia Urbana de Barcelona. En la concentración han participado algunos dirigentes del PP como el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal; y el líder del partido en Barcelona, Daniel Sirera. Además, por parte de Vox también ha estado presente el portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga.

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Los representantes de ambas formaciones han ocupado espacios diferentes en la zona y han enarbolado sus propias pancartas. Al mismo tiempo, al acto han acudido algunos miembros de Núcleo Nacional y algunas personas vestidas de legionarios.

Los participantes han gritado cánticos en contra del presidente del Gobierno como 'Pedro Sánchez hijo de puta' y 'Pedro Sánchez a prisión', y otros como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' o 'España cristiana y no musulmana'.

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MADRID: 50.000 ASISTENTES SEGÚN DELEGACIÓN, 150.000 SEGÚN EL AYUNTAMIENTO

En Madrid, 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 150.000 según el Ayuntamiento, han salido a la calle en apoyo a Ceuta y los ceutíes al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Los asistentes a la concentración han expresado su descontento con la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta reclamando que 'Ceuta no se regala' e instando a Sánchez a dimitir e incluso reclamando consecuencias penales.

Al acto han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida; quién ha leído un manifiesto en apoyo a la ciudad autónoma. Asimismo, los tres han portado y ondeado banderas de Ceuta para mostrar su solidaridad.

40.000 EN SEVILLA y 50.000 EN MÁLAGA

En Sevilla, el alcalde de la ciudad ha participado en la concentración en apoyo a Ceuta, donde han asistido en torno a 40.000 personas, y ha asegurado que "Sevilla está contigo, Ceuta".

Asimismo, en Málaga capital se han concentrado alrededor de 50.000 personas, en una movilización a la que han acudido la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, entre otras autoridades. España ha señalado que el Gobierno "no ha estado a la altura" con Ceuta y ha asegurado: "No la vamos a dejar sola".

25.000 PERSONAS LLENAN LA PLAZA DEL PILAR EN ZARAGOZA

En Zaragoza, 25.000 personas han llenado la plaza del Pilar en apoyo a Ceuta y han exigido una respuesta de Estado, además de un compromiso firme de la Unión Europea (UE) en la protección de las fronteras ante la presión migratoria porque la ciudad autónoma "no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa".

Por su parte, la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que "Ceuta no está sola" y que "lo ocurrido no es un problema migratorio". "Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España", ha clamado Chueca durante la lectura del documento.

MÁS DE 50.000 PERSONAS EN VALENCIA

A la concentración de Valencia han asistido el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca; y la alcaldesa de la ciudad del Turia, María José Catalá, en una Plaza del Ayuntamiento completamente abarrotada a la que han acudido "más de 50.000" personas.

"Viva España", "Gobierno dimisión", "España sí, Marruecos no", "Ceuta unida, jamás será vencida", "Yo soy español, español, español", "Marlaska, entiende que Ceuta no se vende", "Ceuta se defiende, Ceuta no se vende" han sido algunas de las frases lanzadas en Valencia, donde además se ha escuchado el himno nacional, el de Ceuta y el de la Comunitat Valenciana.

Además de las banderas de España y alguna Cruz de Borgoña, en Valencia los participantes han exhibido pancartas con los lemas 'Ceuta está al límite de la nueva normalidad' o 'una caballa nunca se rinde', que ha sostenido una joven ceutí que reside en la ciudad. También han portado carteles con la cara del presidente del Gobierno boca abajo.

3.000 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN BILBAO

Alrededor de 3.000 personas han participado en la concentración de la FEMP ante el Ayuntamiento de Bilbao, en solidaridad con Ceuta, a la que se han sumado PP y Vox.

Los congregados, entre los que se encontraban la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, y la portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, y otros cargos municipales y forales de la formación popular, y el presidente de Vox en Bizkaia, Féliz Estévez, han portado banderas españolas y han coreado lemas en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "Pedro dimite, España no te quiere" y "Esto no es una crisis, es una invasión".

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EuropaPress

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