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Adama Traoré: “Aubameyang y el proyecto me convencieron de venir al Dépor”

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A Coruña, 2 sep (EFE).- El extremo Adama Traoré reveló este miércoles que una conversación con Pierre-Emerick Aubameyang, con el que ya había coincidido en el Barcelona, y “el proyecto” que está construye el Deportivo le animaron a firmar por el conjunto.

“El club ha hecho un gran trabajo, parte del proyecto que está construyendo ha hecho que yo pueda venir aquí. Hablé con Aubameyang, que me aconsejó lo bueno y lo interesante que es el proyecto, y eso me convenció. También tengo historia con el Dépor, fue uno de los primeros cuando debuté con el Barça B, parece que era cosa del destino”, indico en rueda prensa.

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El jugador, que firma un contrato para las dos próximas temporadas, llega a Riazor avalado por una trayectoria desarrollada, principalmente, en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham.

“Estoy muy contento, la oportunidad surgió, mis agentes me lo comunicaron y fue siempre una opción muy buena para volver a España, donde he nacido. Quiero tener una proyección en mi carrera, tener esa experiencia también en España”, indicó.

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Adama Traoré, que vistió ocho veces la camiseta de la selección española absoluta, confesó que todavía necesita algo más de tiempo para estar al cien por cien porque durante el verano ha trabajado mucho tiempo en solitario.

“El míster sabe perfectamente cuáles son mis características, por eso me han fichado. Hay diferentes posiciones en las que pueda ayudar al equipo, como extremo, carrilero o segunda punta”, avanzó. EFE

dmg/apa

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