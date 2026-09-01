Mutic y Aquino, con pasado en la base del Real Madrid, con ambición máxima en el MoraBanc

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Andorra La Vella, 1 sep (EFE).- El ala pívot bosnio Lazar Mutic y el pívot madrileño Owen Aquino, ambos con pasado en el Real Madrid, tendrán la oportunidad de darse a conocer en la Liga ACB en el proyecto del MoraBanc Andorra, después de ser presentados este martes como nuevos jugadores del equipo del Principado.

Lazar Mutic, ala pivot de Banja Luka, estuvo dos temporadas en la base del Real Madrid y llega procedente del Lietkabelis Panevėžys y tuvo una primera experiencia con escasos minutos en el Manresa en la temporada 2020-2021. "He hecho un camino muy largo para llegar a la ACB. Siempre he tenido como meta llegar hasta aquí. Tengo que aprovechar ahora la oportunidad con el MoraBanc Andorra".

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El bosnio, de 27 años, pasó por el Torrelodones, el UCAM Murcia, el Delteco GBC, el Manresa, el Tau Castellón, el Marbella, el Almansa o el Okapi Aalstar. "Trabajar más y más ese es mi objetivo. Tenemos aún tiempo y estamos trabajando bastante bien está pretemporada. Destaco el hambre que tenemos y queremos demostrar que podemos jugar aquí los nuevos sin experiencia en la ACB. Por tanto, ahora nos toca disfrutar y aprender en los partidos de pretemporada", sentenció Mutic.

Por su parte, Owen Aquino es el jugador más joven del nuevo proyecto del MoraBanc Andorra con sus 23 años y, después de pasar por el Real Madrid en categorías inferiores, pasó por High Point en Estados Unidos.

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"Mi camino no ha sido tan largo como Mutiu para llegar a la ACB. Soy el más joven del equipo y yo soñaba con jugar en la ACB y poder jugar para este club es un privilegio", aseguró el madrileño.

Por su parte, Jordi Ardèvol, director deportivo del MoraBanc Andorra, definió de está manera a estos dos fichajes para Zan Tabak: "Son dos jugadores que están en procesos de maduración diferente, pero tienen cosas en común. Primero de todo fueron dos objetivos muy claros desde el principio. Han estado cantera del Real Madrid y han elegido caminos bien diferentes. Lazar en competiciones FEB y después Bélgica y Lituania, pero se ha ganado cada paso que ha hecho. Owen eligió un poco diferente y se fue a Estados Unidos a nivel universitario".

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Y así los describió: "Lazar un jugador que es una fuerza de la naturaleza, muy versátil, puede defender en diferentes posiciones y puede hacer muchas cosas en ataque. El que más nos gusta de él es como ha ganado terreno año a año y cogiendo un rol más importante", indicó el catalán sobre el bosnio.

De Owen Aquino lo tiene claro: "Owen, cuatro años más joven, tiene cosas que no se entrenan. Intuición, físicamente con explosividad y nos marca un camino de ambición. Sus últimos años en college hizó una gran temporada el año pasado". EFE

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vds/and/cmm