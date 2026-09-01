Ceuta pide un "horizonte" temporal y seguridad en los espacios de acogida y no crispar

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Ceuta, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha demandado este martes que el Estado ofrezca un "horizonte temporal" para los espacios que está habilitando en distintas zonas de la ciudad para no "crispar" a los vecinos y que se adopten medidas de seguridad.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), se ha referido a las imágenes "muy difíciles" del conflicto producido ayer en Loma Colmenar por la presencia de centenares de migrantes que querían acceder a las tiendas de campaña.

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"Este conflicto es muestra de la presión y la tensión que se producen en estas zonas en una ciudad que no tiene capacidad logística para tener campamentos para 8.000 o 9.000 personas, por lo que es increíble que el Gobierno no sepa los migrantes que aún quedan en Ceuta", ha comentado.

La respuesta se produce después de que este lunes el Gobierno de la Nación anunciara que ha habilitado nuevas plazas de atención humanitaria en Ceuta en diferentes dispositivos temporales, también para mujeres con niños, con lo que ya son 3.300 las plazas disponibles, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Ramírez ha concretado que estos emplazamientos son "necesarios para la filiación y poder tramitar los expedientes de expulsión pero ya hay bastante tensión en Ceuta para incrementarla con emplazamientos específicos con personas que tienen libertad de movimientos".

Por ello, ha advertido que se debe tener un "horizonte temporal de salidas y expulsiones porque no tenemos ningún plazo", en alusión al tiempo que permanecerán abiertos estos lugares habilitados en la ciudad.

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En el caso del habilitado junto a una escuela infantil ha concretado que "se ha pedido que se adopten las medidas de cerramiento y seguridad necesarias para garantizar la seguridad en el entorno en el momento de apertura de este centro educativo".

En concreto, las plazas habilitadas actualmente se distribuyen de esta forma: 1.200 en Loma Colmenar, 1.300 en Loma Margarita y 320 en La Hípica, que se suman a la capacidad habitual del Centro de Estancia Temporal (CETI), que cuenta con alrededor de 500 plazas.

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El objetivo del Gobierno es seguir incrementando progresivamente esta capacidad hasta alcanzar 6.000 plazas de atención humanitaria temporales. EFE