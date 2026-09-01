Espana agencias

Ceuta pide un "horizonte" temporal y seguridad en los espacios de acogida y no crispar

Guardar

Ceuta, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha demandado este martes que el Estado ofrezca un "horizonte temporal" para los espacios que está habilitando en distintas zonas de la ciudad para no "crispar" a los vecinos y que se adopten medidas de seguridad.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), se ha referido a las imágenes "muy difíciles" del conflicto producido ayer en Loma Colmenar por la presencia de centenares de migrantes que querían acceder a las tiendas de campaña.

PUBLICIDAD

"Este conflicto es muestra de la presión y la tensión que se producen en estas zonas en una ciudad que no tiene capacidad logística para tener campamentos para 8.000 o 9.000 personas, por lo que es increíble que el Gobierno no sepa los migrantes que aún quedan en Ceuta", ha comentado.

La respuesta se produce después de que este lunes el Gobierno de la Nación anunciara que ha habilitado nuevas plazas de atención humanitaria en Ceuta en diferentes dispositivos temporales, también para mujeres con niños, con lo que ya son 3.300 las plazas disponibles, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

PUBLICIDAD

Ramírez ha concretado que estos emplazamientos son "necesarios para la filiación y poder tramitar los expedientes de expulsión pero ya hay bastante tensión en Ceuta para incrementarla con emplazamientos específicos con personas que tienen libertad de movimientos".

Por ello, ha advertido que se debe tener un "horizonte temporal de salidas y expulsiones porque no tenemos ningún plazo", en alusión al tiempo que permanecerán abiertos estos lugares habilitados en la ciudad.

En el caso del habilitado junto a una escuela infantil ha concretado que "se ha pedido que se adopten las medidas de cerramiento y seguridad necesarias para garantizar la seguridad en el entorno en el momento de apertura de este centro educativo".

En concreto, las plazas habilitadas actualmente se distribuyen de esta forma: 1.200 en Loma Colmenar, 1.300 en Loma Margarita y 320 en La Hípica, que se suman a la capacidad habitual del Centro de Estancia Temporal (CETI), que cuenta con alrededor de 500 plazas.

El objetivo del Gobierno es seguir incrementando progresivamente esta capacidad hasta alcanzar 6.000 plazas de atención humanitaria temporales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Baleares financiará el tratamiento a una niña con piel de mariposa

Olivia, de tres años, comenzará a tratarse el 9 de septiembre

Baleares financiará el tratamiento a una niña con piel de mariposa

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

Marc Félez, el joven de 25 años que dejó su vida atrás para empezar de cero en un pueblo: “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”

De Barcelona a El Bierzo: el youtuber habla de su decisión de mudarse en un cambio tan drástico

Marc Félez, el joven de 25 años que dejó su vida atrás para empezar de cero en un pueblo: “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

El narco más buscado de Alemania, un boxeador experto que cambiaba de nombre cada tres meses, detenido en España

ECONOMÍA

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

David Jiménez, abogado y experto en herencias, sobre el reparto de una vivienda entre hermanos: “El que se queda con la casa debe compensar al otro en dinero”

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Cuánto puedo ingresar en el banco sin que salten las alarmas de Hacienda: los límites de dinero en efectivo que vigila la Agencia Tributaria

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou