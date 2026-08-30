Un nuevo caso en Huelva eleva a 56 los afectados por virus del Nilo en Andalucía

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Huelva, 30 ago (EFE).- La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso en humanos de virus del Nilo (VNO) en San Bartolomé, en la provincia de Huelva, con lo que son 56 el total de afectados, cuatro de ellos ingresados.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Huelva ha informado, a través de un comunicado, de que se ha declarado al municipio área en alerta, algo que ha sido comunicado al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre y a la Diputación Provincial de Huelva para que adopten las medidas oportunas.

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El municipio estará en esta situación hasta el 26 de septiembre si no se evidencia nueva circulación del virus.

Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

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Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

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San Bartolomé se incorpora a la lista de municipios que suman afectados humanos, todos ellos en la provincia de Sevilla excepto este, y otros dos en Niebla e Hinojos (Huelva).

De los 56 confirmados hasta ahora, 37 presentan enfermedad leve y 19 son de carácter neuroinvasivo, uno de los cuales es el confirmado de San Bartolomé.

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Ha habido dos defunciones una registrada el pasado 27 de julio y otra ayer, del total de 21 han requerido de ingreso por VNO este verano, están ingresadas cuatro personas, una menos que este pasado miércoles, cuando se confirmaron dos nuevos casos. EFE

lra