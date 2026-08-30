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Toni Bou prolonga en Cahors su dominio en el Mundial y ya otea un nuevo título

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- Toni Bou, piloto español del equipo Repsol Honda, prolongó este domingo su dominio en el Mundial de TrialGP y su pleno de victorias, con cinco en otras tantas pruebas. En Cahors (Francia) volvió a imponer su dominio en una gran actuación que le deja a un paso de un nuevo título que podría sellar matemáticamente la próxima semana en los Países Bajos.

Desde la primera ronda, el catalán se mostró dominador. Aunque en las primeras zonas cometió algunos errores, consiguió completar las 12 zonas con su brillantez habitual y se situó líder con solo cuatro puntos de penalización, frente a los 12 del segundo clasificado.

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En la segunda vuelta, Bou mantuvo su ritmo y supo gestionar la situación hasta completar un nuevo pleno de victorias. Con 360 puntos en su casillero continúa al frente de la clasificación general y llegará la próxima semana a Países Bajos con su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo.

Su compañero de equipo, el también español Gabriel Marcelli, ocupó la segunda posición, lo que le permite superar en la clasificación general a Jaime Busto, al que ahora aventaja en ocho puntos a falta de dos pruebas.

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Tras su nuevo triunfo, Bou se mostró muy satisfecho: "Las sensaciones de hoy han sido muy buenas. Llevamos un año increíble. Con todo lo que hemos pasado esta temporada con la lesión y llegar aquí con un pleno de victorias es algo que me llena muchísimo. Hemos trabajado muchísimo para conseguirlo, así que muy agradecido como siempre equipo. Vamos por la buena línea y hay que intentar rematar la temporada lo antes posible" dijo en unas declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda. EFE

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