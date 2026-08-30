Se complican los accesos a Madrid, Valencia o Sevilla en el último domingo de agosto

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Madrid, 30 ago (EFE).- El tráfico por carretera presenta ya algunas complicaciones en los accesos a grandes ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla en el que es el último domingo de agosto y la tercera jornada de la operación retorno tras las vacaciones, que finaliza este lunes, día 31, y en la que se prevén 6,9 millones de desplazamientos.

A las 14:30 horas de ese domingo la Dirección General de Tráfico informa ya de complicaciones en los accesos a la capital tanto por la A-1 a la altura de El Molar, en la provincia de Ávila en A-6 en Arévalo y desde la A-3, en Cervera del Llano o Tarancón, en la provincia de Cuenca, también en sentido a Madrid.

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En el norte también se complica el tráfico en Cantabria, en concreto en la A-8 a la altura de Oriñón y también a la altura de Islares, en sentido Vizcaya.

Ya en la zona del Mediterráneo se viven complicaciones en la entrada a Valencia por la A-7, a la altura de Benifayó, mientras que en Andalucía hay dificultades en el acceso a Jaén por la A-44, a la altura de Carchelejo, y en el acceso a Sevilla, por la A-49 en Huevas del Aljarafe.

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Además de estas dificultades en los accesos, varios accidentes complican la circulación en la provincia Toledo, en la A-4 en Ocaña y en la A-5 en Los Cerralbos, en ambos casos en dirección Madrid, lo mismo ocurre en la AP-7 en Castellón, en Playa de Nules sentido Tarragona; en Valencia, en la A-7 en Torrent, dirección Cataluña y también en la entrada en Sevilla por la AP-4 en Las Cabezas de San Juan.

La DGT pide a los conductores que tengan especial precaución en esta jornada de la operación retorno, en la que se esperaban casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera, el grueso de ellos en la jornada de mañana, lunes, último día de agosto, aunque Tráfico preveía también un regreso escalonado de las vacaciones.

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En esta operación especial coinciden los viajes de quienes terminan sus vacaciones, los que disfrutarán del descanso estival en septiembre y también de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos, además de los desplazamientos por eventos deportivos como el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se ha celebrado este fin de semana. EFE

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