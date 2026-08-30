Espana agencias

Se complican los accesos a Madrid, Valencia o Sevilla en el último domingo de agosto

Guardar

Madrid, 30 ago (EFE).- El tráfico por carretera presenta ya algunas complicaciones en los accesos a grandes ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla en el que es el último domingo de agosto y la tercera jornada de la operación retorno tras las vacaciones, que finaliza este lunes, día 31, y en la que se prevén 6,9 millones de desplazamientos.

A las 14:30 horas de ese domingo la Dirección General de Tráfico informa ya de complicaciones en los accesos a la capital tanto por la A-1 a la altura de El Molar, en la provincia de Ávila en A-6 en Arévalo y desde la A-3, en Cervera del Llano o Tarancón, en la provincia de Cuenca, también en sentido a Madrid.

PUBLICIDAD

En el norte también se complica el tráfico en Cantabria, en concreto en la A-8 a la altura de Oriñón y también a la altura de Islares, en sentido Vizcaya.

Ya en la zona del Mediterráneo se viven complicaciones en la entrada a Valencia por la A-7, a la altura de Benifayó, mientras que en Andalucía hay dificultades en el acceso a Jaén por la A-44, a la altura de Carchelejo, y en el acceso a Sevilla, por la A-49 en Huevas del Aljarafe.

PUBLICIDAD

Además de estas dificultades en los accesos, varios accidentes complican la circulación en la provincia Toledo, en la A-4 en Ocaña y en la A-5 en Los Cerralbos, en ambos casos en dirección Madrid, lo mismo ocurre en la AP-7 en Castellón, en Playa de Nules sentido Tarragona; en Valencia, en la A-7 en Torrent, dirección Cataluña y también en la entrada en Sevilla por la AP-4 en Las Cabezas de San Juan.

La DGT pide a los conductores que tengan especial precaución en esta jornada de la operación retorno, en la que se esperaban casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera, el grueso de ellos en la jornada de mañana, lunes, último día de agosto, aunque Tráfico preveía también un regreso escalonado de las vacaciones.

En esta operación especial coinciden los viajes de quienes terminan sus vacaciones, los que disfrutarán del descanso estival en septiembre y también de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos, además de los desplazamientos por eventos deportivos como el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se ha celebrado este fin de semana. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Dormir bien ayuda a perder peso? Esto es lo que dice la ciencia

Un estudio reciente analiza la relación entre los hábitos de sueño y el índice de masa corporal

¿Dormir bien ayuda a perder peso? Esto es lo que dice la ciencia

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El sector acumula 588.900 horas semanales sin remunerar y lidera esta estadística por delante de la hostelería, la industria y el comercio

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El Gobierno reactiva en septiembre la ayuda de 20 céntimos después de que el gasóleo se encareciera un 15,7% en un año

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

DEPORTES

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis