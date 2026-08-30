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Roberto Fernández, la mejor noticia del inicio del Espanyol

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Barcelona, 30 ago (EFE).- El delantero Roberto Fernández se ha convertido en la mejor noticia del Espanyol en este inicio de la temporada 2026-27 después de haber firmado tres dianas, dos en la victoria contra el Levante (3-0) y otra frente a la Real Sociedad en la derrota de este sábado (2-1).

El futbolista ha empezado el curso inspirado de cara al gol, mostrando una versión afilada tras el verano. En la campaña anterior, su rendimiento, como el de todo el equipo, hizo aguas. El atacante andaluz terminó la campaña con siete tantos en LaLiga y este año parece dispuestos a superar sus registros.

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El técnico, Manolo González, está satisfecho con su rendimiento. "Es muy fácil identificar cuando está bien. Si ves que presiona, ya sabes que está con flow", indicó en rueda de prensa tras la primera jornada contra el Levante, partido en el que el delantero centro marcó un doblete.

Que Roberto Fernández exhiba su olfato de gol desde el arranque de la temporada 2026-27 es una buena noticia para el jugador y, especialmente, para el vestuario blanquiazul. La plantilla del Espanyol tiene a dos de sus referencias arriba, Kike García y Javi Puado, lesionadas.

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El atacante mantiene los pies en el suelo y apuesta por seguir trabajando. "Al final acabamos de empezar y yo lo que quiero es que el equipo se vaya con una victoria", comentó en declaraciones a los medios del club. El futbolista lamentó la derrota contra la Real Sociedad: "Los dos goles han sido fallos nuestros".

El buen papel de Roberto Fernández le ha convertido en los últimos días en protagonista de informaciones que le sitúan en el radar de equipos de la Premier League inglesa y de la Serie A italiana. El futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Por su parte, el director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', explicó tras el partido contra el Levante que Roberto Fernández era una pieza clave. Más aún tras la lesión de Kike García. Monchi descartó ofertas y se mostró tranquilo respecto al futuro del delantero.

El buen momento de Roberto Fernández en el plano individual contrasta con los resultados del equipo. El Espanyol ha sumado, en este inicio de curso, tres puntos de nueve posibles. El vestuario se centra ahora en ganar al Sevilla, el próximo domingo en el RCDE Stadium. EFE

dpb/vmc/jap

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