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Prisión para los cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a militares y herir a un sargento

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado este domingo el ingreso preventivo de las cuatro personas que fueron detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento resultó herido leve.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio después de que los mismos fueran trasladados esta mañana desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía donde permanecían arrestados.

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Según han informado a EFE fuentes judiciales, ninguno de los cuatro ha reconocido su culpabilidad en los hechos y han alegado que fueron otros migrantes que estaban con ellos durmiendo en la misma zona.

Los detenidos han asegurado que el lanzamiento de piedras fue efectuado por otros compatriotas y que ellos han sido confundidos con los verdaderos agresores.

Sin embargo, los militares han asegurado que en ningún momento perdieron de vista a los agresores hasta que finalmente fueron interceptados.

El Ministerio Fiscal mantiene una solicitud de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por un delito de atentado y otros dos años para cada uno por un delito de lesiones, así como reclama que estas penas sean sustituidas por la expulsión de España durante un periodo de cinco años.

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Los cuatro marroquíes serán trasladados a la cárcel ceutí de Fuerte Mendizábal. EFE

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