Munar remonta 2 sets ante Atmane y avanza en Nueva York tras casi 5 horas de batalla

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Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El español Jaume Munar, número 55 del ránking mundial, remontó dos sets de desventaja este domingo y ganó por 6-7(5), 3-6, 6-1, 7-6(4) y 7-5 al francés Terence Atmane (n.90) para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Munar estuvo contra las cuerdas tras perder un segundo set en el que Atmane tan solo perdió tres puntos con el servicio, pero encontró la forma de remontar y terminó celebrando después de casi cinco horas de partido.

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El español logró la rotura decisiva con 6-5 en el marcador del quinto, cuando Atmane sacaba para llevar el partido al desempate final a diez puntos.

Munar será rival de otro francés en la segunda ronda, el vigésimo sexto favorito Arthurr Rinderknech. EFE