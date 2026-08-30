Marc Márquez, Alonso López y Máximo Quiles ponen 'broche de oro' a la carrera aragonesa

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- Los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Alonso López (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), en sus respectivas categorías, pusieron el broche de oro al Gran Premio de Aragón de motociclismo que se disputó este fin de semana en el circuito Motorland de Alcañiz (Teruel).

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Marc Márquez hizo pleno en Aragón al ganar tanto la carrera esprint como el gran premio, en la que es su cuarta victoria de la temporada, que le permite recortar distancias en la clasificación del Mundial hasta los 19 puntos respecto a su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que no pudo pasar del quinto puesto.

Marc Márquez, que suma ocho victorias en Motorland, ya es segundo del Mundial con 237 puntos, por los 256 que tiene Jorge Martín, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, con 232 puntos.

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Y eso que volvió a repetirse la historia de la esprint, con Marc Márquez superando a Marco Bezzecchi en la primera curva del trazado, pero este recuperó la posición en un error del español, al que se le olvidó quitar el dispositivo trasero de bloqueo de la suspensión.

Bezzecchi intentó tirar con fuerza y ya en el segundo giro tenía ocho décimas sobre Marc Márquez, que llevaba pegado a su estela a Pedro Acosta (KTM RC 16), con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ya en la cuarta posición, después de haber perdido varias posiciones en la vuelta inicial.

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El italiano tiró para romper la carrera, pero ni Marc Márquez ni Pedro Acosta se lo permitieron, máxime teniendo en cuenta que el desgaste de los neumáticos iba a jugar una baza fundamental a lo largo de la prueba.

Marc Márquez no se puso nervioso en ningún momento, dando la impresión de tener controlado el desarrollo de la carrera, lo que le permitió recortar las distancias en la sexta vuelta a escasamente tres décimas de segundo, con récord de vuelta rápida de carrera en ese giro.

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Fue entonces cuando se produjo uno de los momentos más espectaculares de la carrera, cuando Marc Márquez decidió superar a Marco Bezzecchi, que aguantó el tipo de una manera espectacular, hasta que impuso su decisión el nueve veces campeón del mundo, con un Pedro Acosta que se aprovechó de la situación para superar también al italiano.

Y, ahí, podría decirse que se acabó la carrera, pues los tres pilotos consolidaron sus posiciones y en ese orden atravesaron la línea de meta.

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El español Alonso López (Kalex) regresó a la competición tras recuperarse de su lesión en la base del cuarto metacarpiano de la mano derecha y una apófisis unciforme del hueso ganchoso, situado entre el meñique y la muñeca, con una victoria incontestable en Moto2 y un fin de semana prácticamente perfecto, pues también firmó la 'pole position' y el nuevo récord absoluto de la categoría.

López dominó la prueba de Moto2 desde la primera hasta la última vuelta, con su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) como el más directo oponente en las diecinueve vueltas.

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Si bien es cierto que en la última vuelta de una carrera programada a diecinueve giro, Guevara tuvo que defender la posición con uñas y dientes de los ataques del hispano-colombiano David Alonso (Kalex), al que superó por apenas 81 milésimas de segundo.

El español Máximo Quiles (KTM) sumó su séptima victoria de la temporada y la décima de su carrera deportiva en Moto3, lo que le permitió incrementar su ventaja en la clasificación del Mundial, a pesar de regresar tras ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de su clavícula derecha hace veinte días.

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Máximo Quiles supo aprovechar su oportunidad para lograr una victoria que no le puso nada fácil su compatriota David Almansa (KTM) pero que le permite sumar 256 puntos en el campeonato, 97 más que su inmediato perseguidor, que continúa siendo Álvaro Carpe (KTM), cuarto en Motorland, con David Almansa en la tercera posición a 102 puntos.

Nada más apagarse el semáforo rojo ya se perfilaron los protagonistas de la carrera, con David Almansa, Máximo Quiles, Marco Morelli, Álvaro Carpe y Brian Uriarte por delante del resto de competidores, aunque éste último debía cumplir con una 'vuelta larga' de sanción.

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Almansa y Quiles fueron los líderes de la carrera, hasta que el líder del campeonato decidió dar un pequeño tirón final que consolidase su triunfo, dejando por detrás a Almansa, Morelli, Carpe y Uriarte, que remontó con maestría a pesar de ser debutante en el campeonato y concluir quinto la prueba aragonesa, decimotercera del campeonato. EFE

(foto)