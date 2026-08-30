La lluvia revoluciona el domingo en Milwaukee y la carrera 1 se disputará después de la 2

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Chicago (EE.UU.), 30 ago (EFE).- En un fin de semana caótico marcado por la abundante lluvia caída en Milwaukee, la IndyCar informó de que la primera de las dos carreras previstas se disputará este mismo sábado tres horas después del cierre de la segunda, un nuevo cambio de planes en un momento en el que el español Álex Palou intenta certificar su quinto título en esta categoría.

La 'carrera 1' de Milwaukee fue parada el sábado tras 90 de las 250 vueltas previstas en el oval de Milwaukee Mile a causa de la lluvia y de unos problemas a la hora de secar el circuito.

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La IndyCar decidió inicialmente terminar la primera carrera este domingo a las 8.00 locales, pero la lluvia caída hasta la mañana local lo hizo imposible.

Así, la IndyCar prefirió mantener la 'carrera 2' a las 12.00 locales, según los planes iniciales, y decidió terminar la primera prueba a partir de las 17.00 locales.

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Palou llega líder, con 91 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, y podría ser campeón este mismo domingo por cuarta temporada consecutiva y por quinta vez en su carrera. EFE