Juancho Hernangómez: "Venimos con hambre de victoria"

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El alero de la selección española Juancho Hernangómez reconoció este domingo, en declaraciones a los periodistas, que con vistas al encuentro de clasificación para el Mundial ante Grecia, llegan "con hambre de victoria", después de los dos tropiezos consecutivos en Georgia y frente a Portugal en Zaragoza.

"Es un partido importante y especial, porque los dos necesitamos ganar, juego en mi casa -en la pista de su equipo Panatinaikos-, aunque será diferente porque jugaré de rojo y allí el rojo está prohibido", bromeó por la rivalidad con el otro gran conjunto heleno, Olimpiakos.

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El menor de la saga Hernangómez se enfrentará con compañeros de equipo como Dinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Kostas Antetokounmpo o Dimitris Moraitis, aunque advirtió de que, "durante el partido no hay amigos" y va a "luchar y darlo todo" por el combinado español.

Sobre el tropiezo ante el conjunto portugués (89-95), el alero del Panatinaikos cree que han de "aprender" de la derrota y destacó la respuesta de los jugadores jóvenes del plantel español "que al final del partido estaban frustrados y enfadados y eso significa que quieren competir y aprender porque van a tener derrotas y malos partidos como todo el mundo y han de aprender de ellos, querer ganar y ser ambiciosos", concluyó. EFE

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