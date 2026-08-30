Fallece el expresidente de la Federación Española de Automovilismo Carlos Gracia

Madrid, 30 ago (EFE).- Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) entre 1984 y 2016, ha fallecido a los 84 años, informó el organismo nacional este domingo.
Gracia, nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1941, fue uno de los artífices del crecimiento y la modernización del deporte del automóvil tras reemplazar en el mando de la Federación a Sandro Rocci en 1984.
PUBLICIDAD
Llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional (FIA), que en el momento en el que decidió jubilarse decidió nombrarle vicepresidente de honor. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
¿Dormir bien ayuda a perder peso? Esto es lo que dice la ciencia
Un estudio reciente analiza la relación entre los hábitos de sueño y el índice de masa corporal
La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra
El sector acumula 588.900 horas semanales sin remunerar y lidera esta estadística por delante de la hostelería, la industria y el comercio
Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas
Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas
El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina
El Gobierno reactiva en septiembre la ayuda de 20 céntimos después de que el gasóleo se encareciera un 15,7% en un año
MÁS NOTICIAS