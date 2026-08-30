Fallece el expresidente de la Federación Española de Automovilismo Carlos Gracia

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Madrid, 30 ago (EFE).- Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) entre 1984 y 2016, ha fallecido a los 84 años, informó el organismo nacional este domingo.

Gracia, nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1941, fue uno de los artífices del crecimiento y la modernización del deporte del automóvil tras reemplazar en el mando de la Federación a Sandro Rocci en 1984.

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Llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional (FIA), que en el momento en el que decidió jubilarse decidió nombrarle vicepresidente de honor. EFE