España vuelve a terminar unos Mundiales sin medalla

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La selección española de remo volvió a terminar en Amsterdam (Países Bajos) unos Mundiales sin conseguir medalla alguna, toda vez que en la última prueba con participación, la final de dobles sculls mixtos, Caetano Horta e Iria Jarama acabaron en la sexta plaza.

España no se sube a un podio mundialista desde Racice 2022, cuando Aleix García y Rodrigo Conde, en doble scull, y Jaime Canalejo y Javier García, en dos sin, consiguieron sendas medallas de plata.

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En esta ocasión estuvieron cerca de conseguirlo Rodrigo Conde y Caetano Horta, cuartos en doble scull, y el dos sin de Jaime Canalejo y Javier García fue quinto.

Horta y Jarama, que se presentaban en la final con aspiraciones, no pudieron conseguir podio al terminar la prueba en un tiempo de 6:27.41. Países Bajos ganó con 6:15.80 por delante de Irlanda (6:22.34) y de Estados Unidos (6:22.75). EFE

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