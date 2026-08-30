El presidente de Melilla visitará Ceuta a mediados de septiembre

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Melilla, 30 ago (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado que visitará la ciudad autónoma de Ceuta a mediados de septiembre, en torno al día 22.

Así lo ha adelantado el presidente melillense en una entrevista concedida a la televisión pública de Melilla con motivo de las fiestas en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Victoria, y que comenzaron este sábado con el encendido oficial en el recinto ferial.

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Imbroda ha indicado que la fecha se ha coordinado con el Gobierno de Ceuta y con su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), teniendo en cuenta los diferentes acontecimientos que se celebran en Melilla en septiembre, aludiendo a la Feria y al Día de Melilla, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre.

La primera autoridad melillense mandó un “recuerdo emotivo” para la ciudad hermana de Ceuta, que tuvo que suspender su Feria por la crisis migratoria ,durante la inauguración de las fiestas patronales.

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“No nos podemos olvidar de nuestros hermanos ceutíes”, dijo en su discurso inaugural mientras dirigía su mirada hacia la bandera de Ceuta, que ondea en la portada del recinto ferial junto con la de Melilla y la de España. EFE

mrg/plv