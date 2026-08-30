Dimitrievski: "No hemos estado a la altura del club"

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A Coruña, 30 ago (EFE).- El portero macedonio del Valencia Stole Dimitrievski se mostró muy crítico con la imagen que su equipo ofreció este domingo ante el Deportivo en Riazor.

“Estamos muy dolidos por el resultado y por eso primeros 20 minutos. No hemos estado a la altura del club, hay que espabilar y mejorar para ser más contundentes en estos primeros minutos. No podemos cometer esos fallos, tenemos que salir más vivos”, apuntó a DAZN tras el encuentro.

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Dimitrievski no quiso valorar si su equipo necesita refuerzos e incidió en que los jugadores deben “dar un paso adelante” y “espabilar” porque en A Coruña cometieron “muchos fallos.

“Tenemos que echarle huevos, como se dice en España. Nuestros primeros 20 minutos han sido horrorosos, eso no nos lo podemos permitir. No soy quien tiene que decidir si deben de venir fichajes. No podemos permitirnos estos 20 minutos si queremos estar donde queremos estar", afirmó. EFE

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