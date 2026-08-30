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Desplome de temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor en valle del Guadalquivir

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Madrid, 30 ago (EFE).- Agosto se despide este lunes con un descenso notable de las temperaturas máximas (de más de 6 ºC) en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, y calor en el valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 ºC.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana comenzará con tiempo estable en mayor parte de la península y cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

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Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo.

Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en áreas de montaña.

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En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

La Aemet avisa de probables los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y de una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.

Las temperaturas máximas descenderán en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, y subirán ligeramente en el resto, aunque serán especialmente calurosas en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 grados.

Las mínimas, por su parte, bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla, y seguirán las noches tropicales en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

En los archipiélagos, se esperan pocos cambios en general, aunque es posible que se alcancen los 30 °C en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife, avisa la Aemet.

El viento soplará flojo en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y algunas zonas de interior del tercio oriental.

Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este, mientras que en Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

GALICIA: Intervalos de nubes bajas abriéndose grandes claros durante las horas centrales. Brumas y nieblas matinales extensas, poco probables en el extremo norte y en la Montaña de Ourense. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el extremo norte del litoral.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo sureste de Lugo y en el sur de Orense; máximas en descenso en La Mariña y sin cambios o en aumento, en general ligero, en el resto. En el interior, viento flojo variable, tendiendo a establecerse el norte por la tarde. En el litoral soplará de componente sur a primeras horas en La Mariña, predominando el norte y noroeste en el resto. A partir del mediodía se generalizará el nordeste en la costa norte y noroeste y el norte en la fachada atlántica, con intervalos de intensidad fuerte al sur de Finisterre.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: Predominio de los cielos nubosos aumentando a cubierto, con probables lluvias débiles dispersas en el extremo oriental en horas centrales que, por la tarde, podrían extenderse, aisladas, a puntos del interior central y oriental. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera que no se descartan de madrugada en el resto.

Temperaturas en descenso, que será ligero o sin cambios en las máximas. Viento de componente sur por la mañana, flojo en el interior y moderado en el litoral. A partir del mediodía rolará a norte, estableciéndose el este en la costa a últimas horas.

CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y dispersas que no se esperan en el tercio sur y que serán más probables por la tarde en zonas de interior. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso en la Cantabria del Ebro y sin cambios en el resto. Por la mañana, viento flojo variable en el interior y del oeste en el litoral. A partir del mediodía se generalizará la componente norte, rolando a este en la costa a últimas horas.

PAÍS VASCO: Intervalos de nubes bajas, sin descartar lluvias débiles dispersas en la mitad norte. Probabilidad de brumas y nieblas matinales que, al final del día, se repiten en zonas altas del sur. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso que será localmente notable en el interior. Por la mañana, viento flojo variable en el interior y del oeste en el litoral. A partir del mediodía se generalizará la componente norte, rolando a este en la costa a últimas horas.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso con nubes altas, y con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día, más abundantes en el norte, sin descartar brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en descenso en el este y nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Viento del norte y nordeste flojo, con intervalos de moderado en la mitad este.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: En el noroeste y en Pirineos, nuboso o intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles dispersas en la vertiente cantábrica. Brumas y nieblas matinales y nocturnas. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso que será notable en la Vertiente Cantábrica y área pirenaica. Vientos flojos a moderados del norte, con posibles rachas fuertes por la tarde en el centro y la Ribera.

LA RIOJA: Poco nuboso con nubes altas, y con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día, preferentemente por el oeste, sin descartar brumas y bancos de niebla, más probables en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso moderado. Viento del norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

ARAGÓN: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso o sin cambios. En el valle del Ebro, viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de sureste en la mitad oriental por la tarde; en el resto, viento flojo variable con intervalos de moderado por la tarde.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral central y sur; en el Pirineo oriental, nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco o tormenta aislado por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. En el extremo nordeste, viento del norte moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable por la mañana, predominando el noroeste en el tercio sur, tendiendo al mediodía a componente sur, con intervalos de moderado por la tarde.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del oeste y noroeste, flojo.

COMUNIDAD DE MADRID: Cielos despejados, con algún intervalo ocasional de nubes altas en cumbres de la Sierra. Temperaturas mínimas en descenso ligero en zonas altas de la Sierra y sin cambios o en ascenso, en general ligero, en el resto; máximas sin cambios o en ascenso ligero. Vientos flojos variables con predominio del suroeste durante las horas centrales.

CASTILLA - LA MANCHA: Predominio de cielos despejados, con alguna nube alta ocasional y dispersa, y aparición de alguna nube baja en el sureste al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso en La Mancha y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el extremo oriental de Cuenca y Albacete y sin cambios o en ascenso, en general ligero, en el resto. Viento flojo variable, con predominio del suroeste y oeste durante las horas centrales, girando a componente este en la mitad oriental por la tarde, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

COMUNIDAD VALENCIANA: En el litoral, intervalos de nubes bajas y en el resto, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en  descenso en Valencia e interior de Castellón y en el resto, sin cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este.

REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos del sureste, ocasionalmente moderados en el interior.

ILLES BALEARS: Cielo poco nuboso o despejado. Brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente sur flojo girando por la mañana a nordeste y este con brisas costeras.

ANDALUCÍA: Cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo y área del Estrecho y poco nubosos o despejados en el resto de la comunidad. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas en el litoral. Levante flojo a moderado en el Estrecho.

CANARIAS: Nuboso en el norte de las islas que tiende a poco nuboso en las islas más orientales durante las horas diurnas. En las islas montañosas se espera que se abran amplios claros en esas zonas durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Temperaturas con pocos cambios. Es probable que se alcancen los 30 °C en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes y extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur y suroeste de las islas de mayor relieve. EFE

(Foto)

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