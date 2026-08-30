Covite denuncia la marcha por los presos de ETA en fiestas de Bilbao que pretende "convertir a los asesinos en víctimas"

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El Colectivo Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la manifestación por los presos de ETA convocada por Sare el Día Grande de las fiestas de Bilbao el pasado viernes y ha criticado que pretendan "convertir a los asesinos en víctimas".

"Quienes tanto se movilizan por el sufrimiento de los presos de ETA, jamás se han movilizado por el de sus víctimas. Ni una palabra por los asesinados, los heridos, los secuestrados, los extorsionados, los amenazados o los exiliados forzosos", ha lamentado Covite en las redes sociales.

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A juicio de la asociación presidida por Consuelo Ordóñez, eso "no es empatía", sino "una obscena inversión moral que pretende convertir a los asesinos en víctimas".

Covite ha documentado un total de 33 actos de apoyo a los presos de ETA vinculados a las fiestas de verano de ciudades y municipios de Euskadi y Navarra, que, en su opinión, "no son anécdotas, forman parte de una estrategia para normalizar su impunidad y legitimar a ETA".

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Por ello, Ordóñez denunció "la inacción institucional", y apeló que se consiga que "el rechazo social los haga políticamente insoportables, como ya ocurrió con los 'ongi etorris'". Muchos de estos actos se repiten año tras año, en los mismos municipios y con el mismo respaldo institucional, sin ninguna consecuencia. La impunidad está consolidando estas prácticas como una parte supuestamente normal de las fiestas", advirtió.

También la Fundación Fernando Buesa ha calificado este verano de "indignante, insoportable e inaceptable" los actos de enaltecimiento a ETA. "En una sociedad sana no se permitiría que el espacio público y festivo estuviera plagado de pancartas de apoyo a quienes durante décadas mataron, secuestraron, hirieron, extorsionaron y persiguieron en nombre de ETA. ¿Hasta cuándo van a tener que soportar las víctimas de ETA y la sociedad en general esta situación?", se ha preguntado.

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Para esta fundación, "la deslegitimación del terrorismo en el País Vasco francés sigue también siendo un reto pendiente". En la red X, ha calificado de "muy grave lo que ha ocurrido en Itxassou con el beneplácito de su ayuntamiento", en referencia a un mural en la fachada de un edificio público que conmemora a Txomin Olhagaray, exmiembro de la organización terrorista Iparretarrak, fallecido en 1980. La Fiscalía de Baiona ha abierto investigacion.