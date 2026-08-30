Espana agencias

Barbón ve "surrealista" que De Quinto diga apoyar a Ceuta "con una cerveza en la mano"

19/06/2026 El presidente Adrián Barbón, durante la Asamble de FADE, POLITICA PRINCIPADO
19/06/2026 El presidente Adrián Barbón, durante la Asamble de FADE, POLITICA PRINCIPADO
Guardar

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha criticado este domingo al empresario y exdiputado nacional Marcos de Quinto por su "extraña forma de apoyoar a Ceuta".

En un mensaje en su cuenta de la red social X y compartiendo una imagen del empresario, Barbón ha calificado de "surrealista" que De Quinto haya dicho que apoya a Ceuta "con una cerveza en la mano".

PUBLICIDAD

"Extraña forma de apoyar a Ceuta", ha apuntado Barbón, que ha añadido que "hay comportamientos, actitudes, posicionamientos que, analizados con rigor, resultan vergonzantes y bochornosos". En su opinión, lo de la "armada formada por millonarios desembarcando en Ceuta con una cerveza en la mano es... surrealista"

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 30 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El Gobierno reactiva en septiembre la ayuda de 20 céntimos después de que el gasóleo se encareciera un 15,7% en un año

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Un ferry con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre: el Gobierno confirma que “hay muertos”

Según informan los medios locales, la embarcación comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa. Las autoridades han localizado a 159 pasajeros

Un ferry con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre: el Gobierno confirma que “hay muertos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

DEPORTES

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’