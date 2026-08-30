Barbón ve "surrealista" que De Quinto diga apoyar a Ceuta "con una cerveza en la mano"

19/06/2026 El presidente Adrián Barbón, durante la Asamble de FADE, POLITICA PRINCIPADO

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El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha criticado este domingo al empresario y exdiputado nacional Marcos de Quinto por su "extraña forma de apoyoar a Ceuta".

En un mensaje en su cuenta de la red social X y compartiendo una imagen del empresario, Barbón ha calificado de "surrealista" que De Quinto haya dicho que apoya a Ceuta "con una cerveza en la mano".

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"Extraña forma de apoyar a Ceuta", ha apuntado Barbón, que ha añadido que "hay comportamientos, actitudes, posicionamientos que, analizados con rigor, resultan vergonzantes y bochornosos". En su opinión, lo de la "armada formada por millonarios desembarcando en Ceuta con una cerveza en la mano es... surrealista"