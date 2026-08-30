Bakr El Asri se impone con autoridad en la milla ISTAF de Berlín

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El fondista español Bakr El Asri, campeón del mundo sub-20 de 3.000 obstáculos, se impuso con autoridad este domingo en la milla ISTAF de Berlín, de categoría plata World Athletics, en un certamen en el que el cántabro Mohamed Attaoui concluyó undécimo los 1.500 metros.

Bakr El Asri, de 19 años, ganó la milla sub20 con un tiempo de 3:58.89, con más de quince segundos sobre el siguiente llegado a meta, el alemán Tom Stephan (4:14.44).

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Pese a la contundente victoria, El Asri se quedó lejos del récord de España sub20 de Reyes Estévez (3:55.90) desde el año 1995.

En los 1.500 metros, Attaoui, medallista de bronce europeo de 800 metros, concluyó undécimo con un crono de 3:39.49, lejos de la victoria que se adjudicó el australiano Cameron Myers con 3:30.96. EFE

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