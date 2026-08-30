Asociación Marroquí pide que la tensión ceutí no se traslade a migrantes de otros lugares

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Málaga, 30 ago (EFE).- La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha pedido evitar que la tensión de Ceuta se traslade a otros municipios y derive en hostilidad hacia los migrantes y, ante las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre, reclama responsabilidad, respeto y convivencia.

En este sentido, advierten de que la preocupación por la situación ceutí no puede convertirse en señalamiento o violencia contra los migrantes.

El colectivo sigue con preocupación el incremento de la tensión social registrado en los últimos días en torno a la presencia de migrantes en Ceuta y se ha referido tanto a las dificultades que afronta la población ceutí como a la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran muchos migrantes.

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Durante los últimos días se ha asistido, asegura, a episodios que consideran especialmente preocupantes, "con enfrentamientos y actuaciones dirigidas contra lugares en los que permanecían personas migrantes, obstáculos al acceso de vehículos destinados a prestar ayuda humanitaria y actos de vandalismo e incendios en zonas de asentamiento".

Considera que estos hechos evidencian "un nivel de tensión que no debe normalizarse y que exige responsabilidad por parte de todos los actores implicados".

A esta situación se suma el ambiente que se observa en redes sociales en torno a las concentraciones del 2 de septiembre y le preocupa que "se han intensificado los mensajes y expresiones de hostilidad relacionados con la inmigración".

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"No atribuimos estas actitudes al conjunto de personas que participarán en las concentraciones ni cuestionamos su derecho a manifestarse. Precisamente por ello consideramos importante diferenciar entre el legítimo derecho a expresar una preocupación y cualquier discurso o comportamiento que pueda contribuir al señalamiento o a la violencia contra un colectivo", ha precisado.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado para el 2 de septiembre concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos.

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La referida asociación marroquí respeta el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a expresar públicamente su preocupación por la situación de Ceuta y entiende que los municipios quieran trasladar su solidaridad ante una situación que requiere respuestas.

Por ello, creen "necesario que las concentraciones se desarrollen de manera pacífica y responsable y que el mensaje de apoyo a Ceuta no se transforme en hostilidad hacia las personas migrantes", e inciden en que apoyar a Ceuta no significa atacar a los migrantes.

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"Una persona migrante que vive en Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otro municipio español no es responsable de lo que está ocurriendo en Ceuta, del mismo modo que tampoco lo son las familias, trabajadores o menores migrantes que forman parte de nuestras comunidades", ha señalado.

"Nos preocupa especialmente que una situación concreta pueda dar lugar a una generalización de responsabilidades y que las personas migrantes sean presentadas como un colectivo homogéneo al que atribuir problemas o conflictos. Cuando esto sucede, el riesgo de que el rechazo se traslade desde una situación concreta hacia personas que viven cotidianamente en nuestros barrios aumenta", indica.

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"No queremos esperar a que se produzca una agresión para recordar la necesidad de prevenirla. Prevenir no significa generar alarma; significa asumir la responsabilidad de actuar cuando existen elementos que aconsejan extremar la atención", afirma. EFE