Ares se suma a Cabo, Tirán, Deusto y Zarautz en el 'playoff' de la ACT

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La tripulación de Ares, penúltima de la Liga Eusko Label, disputará el 'playoff' de ascenso o permanencia en la máxima categoría de traineras junto a las también gallegas de Cabo da Cruz y Tirán y las vascas de Deusto y Zarautz.

Ares ha rubricado su undécima y penúltima posición en su regata, la XIX Bandeira Concello de Ares celebrada este domingo, tras la cual Chapela ha confirmado su condición de duodécimo y colista que le acarrea el descenso directo a la Liga Gallega.

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El tercer fin de semana de septiembre, el sábado 19 en Bermeo y el domingo 20 en Portugalete, se disputará en la modalidad de contrarreloj el 'playoff' que repartirá dos plazas en la Liga Eusko Label de 2027.

Junto a Ares remarán en aguas vizcaínas Cabo da Cruz y Tirán, como primero y segundo de la Liga Gallega, además de Deusto y Zarautz en su calidad de campeón y subcampeón de la Liga ARC 1.

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En la primera división que organiza la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) tienen su plaza garantizada el próximo año Orio, que ya ha logrado el título de manera matemática, Zierbena, Bermeo, Getaria, Hondarribia, Donostiarra, Lekittarra, Santurtzi y San Juan. EFE

ibn/cmm